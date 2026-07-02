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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: دغموم يقترب من الأهلي بسبب العلاقة القوية بين الخطيب وكامل أبو علي

عبد الرحيم دغموم
عبد الرحيم دغموم
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي خالد الغندور أن الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب المصري البورسعيدي، بات قريبًا من الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرًا إلى أن الصفقة قد تتم في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع بين محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وكامل أبو علي، رئيس المصري. 

وأضاف الغندور أن هذه العلاقة المميزة بين إدارتي الناديين قد تسهّل المفاوضات وتساهم في إتمام انتقال دغموم إلى القلعة الحمراء، إذا تم الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة


علَقَ عبد الرحيم دغموم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، على تتويج الفريق ببطولة كأس عاصمة مصر "الرابطة"، وذلك بعد الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة على ستاد السويس الجديد.

وقال عبد الرحيم دغموم، في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: “سعادتي لا توصف بالتتويج بأول بطولاتي مع النادي المصري، وأتمنى أن تكون هذه البطولة بمثابة دفعة قوية للاعبي الفريق خلال الموسم المقبل، خاصةً أنها وضعت الفريق ضمن الرباعي المشارك في بطولة كأس السوبر المحلي”.

وتابع: "التتويج ببطولة كأس عاصمة مصر كان هدفاً لجميع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، وكذلك الجهاز السابق بقيادة نبيل الكوكي، وكل الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي، وقبل كل ذلك جمهور النادي المصري الذي ملأ مدرجات ملعب السويس، وكان دائم التواجد خلف الفريق في جميع مباريات البطولة.

 

إنجاز صالمصري البورسعيدي

دخل النادي المصري البورسعيدي سجلات التاريخ؛ بعدما توج بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على استاد السويس.

وأصبح المصري ثالث فريق ينجح في التتويج بالبطولة منذ انطلاقها؛ لينضم إلى قائمة الأبطال التي تضم “مودرن سبورت” و"سيراميكا كليوباترا"، الذي فرض هيمنته على المسابقة خلال السنوات الأخيرة.

عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي كامل أبو علي محمود الخطيب رئيس الأهلي رئيس المصري

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