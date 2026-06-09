عبد الرحيم دغموم: سعيد بأول بطولاتي مع المصري.. وأتمنى حصد المزيد من الألقاب

علَقَ عبد الرحيم دغموم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، على تتويج الفريق ببطولة كأس عاصمة مصر "الرابطة"، وذلك بعد الفوز على إنبي بثلاثية نظيفة على ستاد السويس الجديد.

وقال عبد الرحيم دغموم، في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: “سعادتي لا توصف بالتتويج بأول بطولاتي مع النادي المصري، وأتمنى أن تكون هذه البطولة بمثابة دفعة قوية للاعبي الفريق خلال الموسم المقبل، خاصةً أنها وضعت الفريق ضمن الرباعي المشارك في بطولة كأس السوبر المحلي”.

وتابع: "التتويج ببطولة كأس عاصمة مصر كان هدفاً لجميع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، وكذلك الجهاز السابق بقيادة نبيل الكوكي، وكل الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي، وقبل كل ذلك جمهور النادي المصري الذي ملأ مدرجات ملعب السويس، وكان دائم التواجد خلف الفريق في جميع مباريات البطولة.

إنجاز صالمصري البورسعيدي

دخل النادي المصري البورسعيدي سجلات التاريخ؛ بعدما توج بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على استاد السويس.

وأصبح المصري ثالث فريق ينجح في التتويج بالبطولة منذ انطلاقها؛ لينضم إلى قائمة الأبطال التي تضم “مودرن سبورت” و"سيراميكا كليوباترا"، الذي فرض هيمنته على المسابقة خلال السنوات الأخيرة.