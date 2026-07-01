أمير هشام يكشف عن صفقتين للأهلي من صفوف المصري البورسعيدي الموسم المقبل

كشف الإعلامي أمير هشام، عن صفقات جديدة تقترب من الانضمام للنادي الأهلي خلال الموسم المقبل.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يقترب جداً من ضم عبد الرحيم دغموم ومحمد مخلوف لاعبي المصري، احمد رضا ومحمد شكري وعمر الساعي ومصطفى العش ضمن الصفقة”.

وتابع: “رضا وقع اليوم على عقود الانضمام للمصري وشكري وقع بالفعل منذ ساعات قليلة”.

وقد كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أحمد رضا تلقى إخطارًا بالعودة إلى تدريبات الأهلي استعدادًا للفترة المقبلة.

وأوضح أحمد حسن أن اللاعب لم يتم التحدث معه بشأن تجديد إعارته، وذلك خلافًا لما تردد خلال الساعات الماضية بشأن استمراره خارج صفوف الفريق.