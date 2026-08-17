ترامب: سعيد جدا بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان لاتفاق مكة للدفاع المشترك

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي "تروث" أنه "مسرور للغاية لرؤية السعودية وتركيا وباكستان قد وقعت أخيرًا اتفاقية مكة للدفاع المشترك".

وأضاف: هذا يظهر كيف يتحد الشرق الأوسط، وكيف يمكن للدول أخيرًا أن تدافع عن نفسها بطريقة أكثر فعالية".

واختتم ترامب تصريحاته قائلًا: أهنئ القادة العظماء للدول الثلاث المذكورة. إنها خطوة أولى عظيمة وجريئة وهامة".

وتتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تقليص أهدافها المعلنة بعد ستة أشهر من الحرب مع إيران، في مؤشر على احتمال قبولها بتسوية لا تحقق معظم مطالبها الأولية، وذلك مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلام آباد، الاثنين، وفق شبكة “سي إن إن”.

وقالت الشبكة، في تقرير، إن إحدى أكبر العقبات التي تواجه إدارة ترمب في محاولتها الخروج من الحرب تتمثل في القائمة الواسعة من الأهداف المطلقة التي وضعها الرئيس وفريقه عند اندلاعها.

وشملت تلك الأهداف، وفق “سي إن إن”، "استسلام إيران بصورة كاملة"، و"تغيير النظام"، و"ضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً"، و"إنهاء دعمها للجماعات الموالية لها في الشرق الأوسط، مثل حزب الله".