عملاق إنجليزي يدرس خطوة مفاجئة بشأن محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، عقب انتهاء مشواره مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، في ظل استمرار الغموض حول وجهته المقبلة.

ويشارك صلاح حالياً مع منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026، حيث يستعد لخوض مواجهة أستراليا في دور الـ32 من البطولة.

ووفقاً لما أوردته شبكة "فوتبول لندن" البريطانية، فإن محمد صلاح يعد من بين الأسماء المطروحة على طاولة تشيلسي، الذي يدرس تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، تحت قيادة المدير الفني تشابي ألونسو.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة تشيلسي تدرس التعاقد مع عدد من اللاعبين المتاحين في صفقات انتقال حر، في ظل انتهاء عقودهم مع أنديتهم، بهدف تعزيز الفريق دون تحمل تكاليف انتقال مرتفعة، خاصة مع الضغوط المتعلقة بقواعد اللعب المالي النظيف، والحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي مع تدعيم المراكز التي تعاني من نقص بسبب الإصابات أو استعداداً لإبرام صفقات كبرى.

ويأتي محمد صلاح على رأس قائمة تضم أربعة لاعبين مرشحين للانضمام إلى الفريق اللندني، بعدما أعلن رحيله عن ليفربول في شهر مارس الماضي، دون الكشف حتى الآن عن وجهته المقبلة. وترى التقارير أن خبرات الدولي المصري وإمكاناته الهجومية قد تمثل إضافة قوية لتشكيلة تشيلسي.

ورغم المنافسة المتوقعة على مركزه، خاصة في ظل تألق كول بالمر الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للفريق، أشارت التقارير إلى أن صلاح لا يزال قادراً على تقديم دور مؤثر، لا سيما مع جدول المباريات الذي قد يمنح المدرب مرونة أكبر في تدوير اللاعبين.

وأضافت أن تشيلسي قد يضطر إلى تقديم راتب مرتفع لإقناع صلاح بالانضمام إلى صفوفه، فيما قد يسهم رحيل بعض اللاعبين، مثل الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو ومهاجم آخر، في توفير جزء من الكلفة المالية للصفقة.

كما ضمت القائمة التي رشحتها الشبكة لتدعيم صفوف تشيلسي كلاً من الحارس السويسري يان سومر، ومدافع مانشستر سيتي جون ستونز، ومدافع ريال مدريد دافيد ألابا، باعتبارهم من الخيارات المتاحة في سوق الانتقالات.