لوكاكو بعد الريمونتادا أمام السنغال: سئمت من هذه المباريات.. ووالدي يساعدني من السماء

أعرب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو عن سعادته الكبيرة بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق ريمونتادا مثيرة أمام منتخب السنغال، في المباراة التي انتهت بفوز بلجيكا بنتيجة 3-2 بعد التمديد، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، ليحجز "الشياطين الحمر" مقعدهم في دور الـ16.

وشهدت المباراة واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة، بعدما كان المنتخب البلجيكي متأخرًا بهدفين دون رد، قبل أن يقود لوكاكو انتفاضة فريقه بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86، لتعود بلجيكا إلى المباراة وتفرض وقتًا إضافيًا، قبل أن يحسم يوري تيليمانس المواجهة بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.

وبهذا الهدف، رفع لوكاكو رصيده إلى هدفين في النسخة الحالية من كأس العالم، كما وصل إلى الهدف رقم 92 بقميص منتخب بلجيكا، ليواصل تعزيز مكانته كأفضل هداف في تاريخ المنتخب.

لوكاكو: أظهرنا شخصية البطل

وعقب اللقاء، تحدث لوكاكو إلى صحيفة "HLN" البلجيكية، معبرًا عن ارتياحه بعد الانتصار الصعب، وقال: "لقد سئمت من هذا النوع من المباريات".

وأضاف مبتسمًا: "كانت مواجهة مرهقة للغاية، لكننا أظهرنا الشخصية والشجاعة. الانتصارات من هذا النوع تجعل المجموعة أكثر تماسكًا، وهي الأجمل بالنسبة لنا ولجماهيرنا".

إشادة كبيرة بالمنتخب السنغالي

وأثنى مهاجم بلجيكا على المستوى الذي قدمه منتخب السنغال، مؤكدًا أنه كان من أقوى المنافسين الذين واجههم منتخب بلاده خلال البطولة.

وقال: "السنغال أحد أفضل المنتخبات في هذا المونديال. يمتلك جودة فنية كبيرة، وقوة بدنية، وتنظيمًا تكتيكيًا مميزًا، لذلك كانت المباراة صعبة جدًا، لكن روح المجموعة لدينا ظهرت في النهاية، وكذلك الحماس والإصرار".

رسالة مؤثرة عن والده

وشهدت المباراة المشاركة الثالثة للوكاكو كبديل في البطولة، لكنه واصل تقديم الإضافة الهجومية في كل مرة يشارك فيها، قبل أن يطلق تصريحًا مؤثرًا استحضر فيه ذكرى والده الراحل.

وقال: "أعتقد أن والدي يساعدني من السماء".

سبب التخلي عن ركلة الجزاء الحاسمة

كما كشف لوكاكو عن السبب الذي دفعه للتراجع عن تنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة في الوقت الإضافي، رغم أنه كان المرشح الأول لتسديدها، قبل أن يمنحها لزميله يوري تيليمانس، الذي نجح في تسجيل هدف الفوز.

وأوضح: "هل كنت أرغب في تنفيذها؟ نعم، لكن من الناحية الذهنية لست مستعدًا بعد لتحمل مسؤولية لحظة صعبة وحاسمة كهذه، لذلك فضّلت أن أتركها ليوري. الفريق يأتي فوق كل شيء".

ويواصل منتخب بلجيكا مشواره في كأس العالم 2026 بعدما حقق واحدة من أبرز العودات في البطولة، بينما ودع منتخب السنغال المنافسات رغم الأداء القوي الذي قدمه، بعدما كان على بعد دقائق من التأهل إلى الدور التالي.