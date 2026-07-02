برتغالي.. أحمد حسن يكشف عن المدير الفني الأقرب للزمالك الموسم القادم

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن المدير الفني المرشح لتدريب نادي الزمالك خلال الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “البرتغالي ألكسندر سانتوس أقوى المرشحين لتولي تدريب الزمالك حتى الآن”.

واقترب نادي الزمالك من إنهاء أحد أهم الملفات الإدارية قبل انطلاق الموسم الجديد بعدما قطع شوطا كبيرا نحو الحصول على الرخصة الأفريقية التي تتيح له المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجحت إدارة القلعة البيضاء في تسوية عدد كبير من القضايا الخاصة بإيقاف القيد، بينما تتواصل الجهود لإنهاء الملفات المتبقية قبل انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في ظل تفاؤل داخل النادي بقرب إغلاق الملف بشكل نهائي.

تقدم كبير في تسوية القضايا

أنهى الزمالك إجراءات تسوية 16 قضية حتى الآن، وتم رفع أربع قضايا بالفعل من سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فيما تنتظر 12 قضية أخرى استكمال الإجراءات الرسمية ورفعها خلال التحديث الأسبوعي المقبل.