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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

16 قضية أُغلقت و5 تنتظر الحل.. آخر تطورات الرخصة الأفريقية للزمالك

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

اقترب نادي الزمالك من إنهاء أحد أهم الملفات الإدارية قبل انطلاق الموسم الجديد بعدما قطع شوطا كبيرا نحو الحصول على الرخصة الأفريقية التي تتيح له المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ونجحت إدارة القلعة البيضاء في تسوية عدد كبير من القضايا الخاصة بإيقاف القيد، بينما تتواصل الجهود لإنهاء الملفات المتبقية قبل انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في ظل تفاؤل داخل النادي بقرب إغلاق الملف بشكل نهائي.

تقدم كبير في تسوية القضايا

أنهى الزمالك إجراءات تسوية 16 قضية حتى الآن، وتم رفع أربع قضايا بالفعل من سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فيما تنتظر 12 قضية أخرى استكمال الإجراءات الرسمية ورفعها خلال التحديث الأسبوعي المقبل.

ملفات أغلقت رسميا

وشملت القضايا التي تم تسويتها مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز والبلجيكي يانيك فيريرا، والفرنسي بيير باهرلي والبلجيكي يوجوسلاف لازيتش إلى جانب مستحقات الثنائي أحمد الجفالي وعمر فرج بالإضافة إلى مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا وكذلك قضية المغربي صلاح مصدق.

كما نجحت إدارة الزمالك في إنهاء ملف السويسري كريستيان جروس، إلى جانب تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ في انتظار اعتماد رفع هذه القضايا رسميًا من موقع «فيفا».

5قضايا لا تزال عالقة

ورغم التقدم الملحوظ، لا تزال هناك خمس قضايا لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية بشأنها وتتعلق بمستحقات التونسي فرجاني ساسي، والسنغالي إبراهيما نداي، إلى جانب مستحقات أندية سانت إيتيان الفرنسي في صفقة محمود بنتايج وأولكسندريا الأوكراني في صفقة خوان بيزيرا واتحاد طنجة المغربي في صفقة عبد الحميد معالي.

وتتجاوز قيمة هذه الالتزامات أربعة ملايين دولار وهو ما يمثل العقبة الأخيرة أمام إغلاق الملف بشكل نهائي.

بشرى مرتقبة لجماهير الزمالك

من جانبه، أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حصول النادي على الرخصة الأفريقية مشيرا إلى أن الإدارة تعمل على إنهاء جميع الإجراءات في أسرع وقت تمهيداً لإعلان مشاركة الفريق رسميا في دوري أبطال أفريقيا موجها رسالة طمأنة لجماهير القلعة البيضاء بأن الخبر السار بات قريبًا.

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