هيا عمرو فوزي.. طالبة طب تحولت إلى بطلة في لحظات الرعب بحادث مول أرابيلا

في لحظات يسيطر عليها الخوف والارتباك، يكشف الموقف عن أشخاص يمتلكون القدرة على التصرف بثبات وتحمل المسؤولية.. هكذا برز اسم هيا عمرو فوزي، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب، عقب حادث مول أرابيلا، بعدما سارعت إلى مساعدة المصابين وتقديم ما تستطيع من إسعافات أولية، إلى جانب طمأنتهم والتعامل معهم بهدوء حتى وصول فرق الإسعاف. وبينما كانت أصوات الصراخ والهلع تملأ المكان، تحولت هيا من شاهدة على الحادث إلى واحدة من المشاركات في إنقاذ المصابين، مستندة إلى ما تعلمته وتدربت عليه منذ عامها الأول في كلية الطب.

وتكشف قصتها تفاصيل لحظات حاسمة، اختلط فيها الخوف بالمسؤولية، لتقدم نموذجًا للشجاعة الإنسانية وسرعة التصرف في أوقات الأزمات.

حادث مول أرابيلا.. هيا عمرو فوزي: الإسعاف وصل بعد 10 دقائق وتعلمت التعامل مع المصابين منذ السنة الأولى



أكدت هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا والطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب، أن سيارات الإسعاف وصلت إلى منطقة الحادث بعد نحو 10 دقائق من وقوعه، مشيرة إلى أنها حرصت خلال تلك الفترة على تقديم المساعدة للمصابين وطمأنتهم.

وقالت هيا، خلال تصريحات لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إنها وجدت أحد الأشخاص يطلب من أحد المصابين ترديد الشهادة، إلا أنها تدخلت لطمأنة المصاب والتخفيف من حالة الخوف التي انتابته، مؤكدة له أنها ستظل إلى جواره حتى وصول أهله.

التعامل مع المصابين

وتابعت أن دراستها بكلية الطب ساعدتها على التعامل مع مثل هذه المواقف، مشيرة إلى أنها تدربت على كيفية التعامل مع المصابين منذ العام الأول بالكلية، وهو ما مكنها من التصرف بصورة سريعة ومنظمة خلال الحادث.

بطلة فيديو حادث مول أرابيلا: سمعت صديقتي تصرخ وأدركت أن الموقف خطير

روت هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا والطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب، تفاصيل اللحظات الأولى للحادث، مشيرة إلى أنها أدركت خطورة الموقف فور سماع صديقتها وهي تصرخ وتنهار.

وقالت هيا، خلال تصريحات لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”: «وقت الحادث سمعت صديقتي وهي بتصرخ وتنهار، وأدركت أن الموقف خطير»، موضحة أنها شاهدت أشخاصًا ملقين على الأرض وسط حالة من الصراخ والهلع بين الموجودين، واصفة المشهد بأنه كان «صعبًا».

محاولة للتعامل مع الموقف

وتابعت أنها حرصت على إبعاد صديقتها عن مكان الحادث، خشية حدوث توابع أو مخاطر أخرى، وطلبت منها الابتعاد عن موقع الحادث والاتصال بالشرطة والإسعاف، في محاولة للتعامل مع الموقف بأكبر قدر من الأمان وسرعة طلب المساعدة.

هيا عمرو فوزي تروي لحظات إنقاذ مصابي حادث مول أرابيلا

روت هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا، تفاصيل تدخلها لمساعدة المصابين عقب وقوع الحادث، مؤكدة أنها سارعت إلى تقديم الإسعافات الأولية ومحاولة إنقاذ المصابين.

وقالت هيا، خلال تصريحات لها لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه «لميت شعري وبدأت في مساعدة المصابين»، موضحة أنه عند تعاملها مع أول حالة اكتشفت أنها توفيت، فطلبت من بعض الموجودين تغطيتها احترامًا لحرمة الموت.

وأضافت أنها طلبت من المتواجدين الإسراع والتوجه إلى أحد طوابق المول، حيث يوجد عدد من الأطباء، للمساعدة في التعامل مع المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

فرق الإسعاف.

وأشارت إلى أنها عثرت على شخص آخر مصاب بنزيف، فطلبت من الموجودين عدم تحريكه، تحسبًا لإصابته بكسور أو وجود نزيف داخلي، لحين التعامل معه بشكل طبي سليم ووصول فرق الإسعاف.





في أول ظهور لها.. فتاة أرابيلا تكشف تفاصيل اللحظات الحاسمة لمساعدة مصابي الانفجار

أكدت هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا والطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب، أن تصرفها بلم شعرها قبل البدء في مساعدة المصابين جاء بشكل تلقائي، بهدف التركيز في التعامل مع الحالات وتقديم المساعدة على أكمل وجه.

وقالت هيا، خلال تصريحات لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه «لميت شعري كان أمر تلقائي حتى أقوم بالمساعدة على أكمل وجه، في تركيز تام، وأنا مكنتش مركزة وأنا بعمل كده»، مؤكدة أن اهتمامها في تلك اللحظة كان منصبًا على مساعدة المصابين والتعامل مع تداعيات الحادث.

وأضافت أن تكريمها من وزير التعليم العالي يمثل أمرًا عظيمًا بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تلقت رسالة مهمة من الوزير تؤكد أهمية مساعدة الإنسان في المحن والوقوف بجانبه في أصعب الظروف، باعتبار أن تقديم العون للآخرين في مثل هذه المواقف هو جزء من الإنسانية.

وأشارت إلى أن رئيس الجامعة أكد لها ضرورة أن يكون الطلاب قدوة للآخرين، وأن يمتلكوا مهارات القيادة والقدرة على التصرف السليم خلال الأزمات.

مساعدة المصابين

وفيما يتعلق بالتعليقات المسيئة التي تناولت ملابسها أثناء الحادث، قالت هيا إنها لا تعلم سبب هذه التعليقات، مؤكدة أن تركيزها في ذلك الوقت كان منصبًا بالكامل على مساعدة المصابين والتعامل مع الموقف الطارئ.

