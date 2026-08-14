قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة الإسكندرية.. طعنات قاتلة تنهي حياة فتاة داخل منزل أسرتها بالرمل
روسيا : استهداف منشآت ومخازن عسكرية أوكرانية في ميناءي أوديسا ويوجني
عم 7 من ضحايا حادث الدواويس: الحزن خيّم على البلد كلها.. وفقدان سبعة من عائلة واحدة صدمة لا تُحتمل
الظهور الأول.. تريزيجيه أساسيًا مع الرياض أمام الاتفاق في الدوري السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: بحار يوجّه مروحية خلال عمليات ليلية في بحر العرب
تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القصة الكاملة لجريمة 15 مايو.. كيف تحولت جلسة صلح عائلية إلى مجـ زرة دامـ ية؟
مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها
دبلوماسي أمريكي سابق: الخروج من مأزق واشنطن وطهران لن يحدث بين عشية وضحاها
إشادة عالمية بأداء قطاع البترول المصري تدفع الشركات لتوسيع أعمالها ومشروعاتها
الخارجية الأمريكية: استقرار الضفة الغربية يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف السلام
مدير أمن الأقصر يتابع حادث غرق 5 شباب بإسنا ويشرف على البحث عن المفقودين.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنت مصر.. فتاة شجاعة تتصدر مواقع التواصل بعد المساعدة في إنقاذ مصابي انفجار أرابيلا بلازا

فتاة المول
فتاة المول
باسنتي ناجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، صورًا لفتاة ظهرت وهي تساعد في إنقاذ المصابين عقب حادث الانفجار الذي وقع داخل مول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس، بعد انفجار أسطوانة هيليوم داخل أحد محال بيع الهدايا وألعاب الأطفال، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب وقوع تلفيات في واجهات عدد من المحال المجاورة.

فتاة مول اربيلا

وحسب الصور ومقاطع الفيديو المتداولة، كانت الفتاة موجودة داخل المول لقضاء بعض الوقت، قبل أن يتحول المكان خلال لحظات من أجواء التنزه إلى حالة من الفزع والارتباك عقب وقوع الانفجار واندلاع حريق محدود، إلا أنها لم تتردد في مساعدة المصابين، وربطت شعرها وبدأت في تقديم المساعدة ومحاولة إنقاذ من تعرضوا للإصابة.

وسرعان ما انتشرت صور الفتاة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات واسعة بشجاعتها وتصرفها في وقت الحادث، حيث وصفها رواد مواقع التواصل بأنها "بنت جدعة"، فيما أكد آخرون أن موقفها يعكس شجاعة وجدعنة المصريين وقت الأزمات.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق، بينما بدأت الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة زينهم.

فتاة المول مول بلازا اربيلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

بالصور

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد