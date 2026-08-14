بنت مصر.. فتاة شجاعة تتصدر مواقع التواصل بعد المساعدة في إنقاذ مصابي انفجار أرابيلا بلازا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، صورًا لفتاة ظهرت وهي تساعد في إنقاذ المصابين عقب حادث الانفجار الذي وقع داخل مول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس، بعد انفجار أسطوانة هيليوم داخل أحد محال بيع الهدايا وألعاب الأطفال، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب وقوع تلفيات في واجهات عدد من المحال المجاورة.

فتاة مول اربيلا

وحسب الصور ومقاطع الفيديو المتداولة، كانت الفتاة موجودة داخل المول لقضاء بعض الوقت، قبل أن يتحول المكان خلال لحظات من أجواء التنزه إلى حالة من الفزع والارتباك عقب وقوع الانفجار واندلاع حريق محدود، إلا أنها لم تتردد في مساعدة المصابين، وربطت شعرها وبدأت في تقديم المساعدة ومحاولة إنقاذ من تعرضوا للإصابة.

وسرعان ما انتشرت صور الفتاة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات واسعة بشجاعتها وتصرفها في وقت الحادث، حيث وصفها رواد مواقع التواصل بأنها "بنت جدعة"، فيما أكد آخرون أن موقفها يعكس شجاعة وجدعنة المصريين وقت الأزمات.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق، بينما بدأت الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة زينهم.