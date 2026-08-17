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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| الوسطاء مصر وتركيا وقطر يؤكدون دعمهم للجهود الأمريكية الهادفة إلى إرساء الاستقرار والهدوء بقطاع غزة.. هيا عمرو فوزي تروي لحظات إنقاذ مصابي حادث مول أرابيلا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الوسطاء مصر وتركيا وقطر يؤكدون دعمهم للجهود الأمريكية الهادفة إلى إرساء الاستقرار والهدوء بقطاع غزة
أكد الوسطاء مصر وتركيا وقطر دعمهم للجهود الأمريكية الهادفة إلى إرساء الاستقرار والهدوء بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.


رئيس لجنة التصنيع الدوائي: الأنسولين المصري يحقق نتائج فعالة لمرضى السكر

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن الأنسولين البشري يتوافر بثلاثة أنواع في السوق المصري، ويستخدمه مرضى السكري، موضحًا أنه يحقق نتائج فعالة في التحكم في مستويات السكر بالدم.


 

هيا عمرو فوزي تروي لحظات إنقاذ مصابي حادث مول أرابيلا
روت هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا والطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة نيو جيزة، تفاصيل تدخلها لمساعدة المصابين عقب وقوع الحادث، مؤكدة أنها سارعت إلى تقديم الإسعافات الأولية ومحاولة إنقاذ المصابين.


خبير نُظم صحية: جاهزون لتطبيق الروشتة الإلكترونية في مصر خلال 30 يومًا
أكد الدكتور أحمد صفوت، الخبير في النظم الصحية الرقمية، أن تطبيق منظومة «الروشتة الإلكترونية» في مصر أصبح جاهزاً للتنفيذ على أرض الواقع، مشيراً إلى إمكانية بدء التطبيق على المستوى الوطني خلال 30 يوماً فقط من صدور قرار الإلزام من وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية.

القطار السريع.. شبكة بطول 2000 كيلومتر وفرص عمل وصناعات مصرية
أكد اللواء مهندس حسام الدين مصطفى، مساعد وزير النقل للطرق والكباري، أن إجمالي أطوال شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر يبلغ نحو 2000 كيلومتر، موزعة على 3 خطوط رئيسية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل ودعم حركة التجارة.

نقابة الصحفيين: القضاء على منتحلي الصفة يحتاج تشريعًا جديدًا
أكد أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك خلطًا كبيرًا بين المتدربين في الصحف والمواقع وبين منتحلي صفة الصحفي، موضحًا أن منتحلي الصفة هم الأشخاص الذين ينتحلون الصفة دون ممارسة المهنة أو التدريب في الصحف المعتمدة من نقابة الصحفيين.


أزمة سيستم المعاشات مستمرة.. برلماني يكشف عن أعداد المتضررين والتطورات الجديدة
أكد أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول انتهى من العديد من الملفات التي كانت تشغل المواطنين، لكن هناك ملفات لم يتم الانتهاء منها، والجميع ينتظر حلها.

الأوقاف: تطوير وتجديد 14 ألفًا و800 مسجد وافتتاحات جديدة كل جمعة
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الاهتمام بالمساجد من الناحيتين الروحية والفكرية أصبح يحظى باهتمام غير مسبوق، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تطوير المساجد والارتقاء بدورها.

افتتاح مركز خدمات بنها لخدمة نحو 30 ألف شركة في 3 محافظات
قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه جرى اليوم افتتاح مركز خدمات الاستثمار رقم 15 للهيئة العامة للاستثمار، وهو من المراكز المميزة؛ لأنه ملحق بالمنطقة الاستثمارية في بنها، وهذه من أهم المشروعات والمناطق الاستثمارية.

وزير الاستثمار: مراكز خدمات المستثمرين تتيح للمستثمرين بمختلف المحافظات مجموعة متكاملة من الخدمات
قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن المنطقة الاستثمارية في بنها لا تخدم المنطقة الاستثمارية فقط، وإنما تخدم محافظة القليوبية بأكملها والمحافظات المجاورة.

التصنيع الدوائي التحكم الإسعافات الأولية حادث مول أرابيلا

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