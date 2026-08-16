الأوقاف: تطوير وتجديد 14 ألفًا و800 مسجد وافتتاحات جديدة كل جمعة

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الاهتمام بالمساجد من الناحيتين الروحية والفكرية أصبح يحظى باهتمام غير مسبوق، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تطوير المساجد والارتقاء بدورها.

وقال أسامة رسلان، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الوزارة تشهد حتى الآن افتتاحات جديدة للمساجد كل يوم جمعة، تشمل أعمال الصيانة والترميم والإحلال والتجديد، إلى جانب افتتاح مساجد جديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لرواد بيوت الله.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أنه تم تطوير وتجديد نحو 14 ألفًا و800 مسجد، ضمن جهود الدولة للارتقاء بالمساجد والحفاظ على مظهرها الحضاري وتعزيز دورها الدعوي.

خدمة بيوت الله

وأضاف أن الوزارة تتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في أعمال تطوير وتجديد المساجد، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في خدمة بيوت الله.