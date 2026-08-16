هيا عمرو فوزي تروي لحظات إنقاذ مصابي حادث مول أرابيلا

روت هيا عمرو فوزي، بطلة فيديو حادث مول أرابيلا والطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب بجامعة نيو جيزة، تفاصيل تدخلها لمساعدة المصابين عقب وقوع الحادث، مؤكدة أنها سارعت إلى تقديم الإسعافات الأولية ومحاولة إنقاذ المصابين.

وقالت هيا، خلال تصريحات لها لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه «لميت شعري وبدأت في مساعدة المصابين»، موضحة أنه عند تعاملها مع أول حالة اكتشفت أنها توفيت، فطلبت من بعض الموجودين تغطيتها احترامًا لحرمة الموت.

وأضافت أنها طلبت من المتواجدين الإسراع والتوجه إلى أحد طوابق المول، حيث يوجد عدد من الأطباء، للمساعدة في التعامل مع المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

فرق الإسعاف.

وأشارت إلى أنها عثرت على شخص آخر مصاب بنزيف، فطلبت من الموجودين عدم تحريكه، تحسبًا لإصابته بكسور أو وجود نزيف داخلي، لحين التعامل معه بشكل طبي سليم ووصول فرق الإسعاف.