قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تباين عالمي وارتفاع محلي.. سعر الحديد اليوم الإثنين 17 أغسطس
سماع الشهود في محاكمة 59 متهما بقضية خلية التجمع الأول الإرهابية.. اليوم
ترامب: كوريا الجنوبية رفضت المشاركة في نزع سلاح إيران ولا أريد مناورات عسكرية مكلفة معها
مواعيد قطارات تالجو اليوم 17 أغسطس 2026 على خطي القاهرة وأسوان
سبايكر C8 بريلياتور XXV تخطف الأنظار من جديد.. بعدد محدود
القبض على أدمن صفحة لبيع الألعاب النارية
ترامب: سعيد جدا بتوقيع السعودية وتركيا وباكستان لاتفاق مكة للدفاع المشترك
انهيار منزل بشارع السوق القديم في سوهاج.. ومصرع شخص أسفل الأنقاض
شعبة الأدوية: الأنسولين المحلي يؤمن احتياجات مصر من الأنسولين ويفتح أسواقا للتصدير
زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟
اتصالات النواب: تطبيق بصمة الوجه لخطوط المحمول أول سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: لقاءات العلمين تستهدف التوصل لرؤى مشتركة بشأن غزة

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي
شيماء جمال

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن اللقاءات والتحركات المصرية تستهدف الوصول إلى رؤى مشتركة تسمح بالتأثير في مسار الأحداث والموقف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مختلف هذه الملفات ستكون محل بحث في العلمين.

وقال السفير محمد حجازي، خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن اللقاءات والتحركات المصرية تأتي بالتزامن مع اتصالات ولقاءات على مستويات مختلفة، في إطار السعي للتعامل مع التطورات المتعلقة بقطاع غزة وخطة السلام، مؤكدًا أهمية التحرك الدبلوماسي المصري في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن وجود خليل الحية في مصر، إلى جانب لقاء جاريد كوشنر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة، يعكس تعدد المسارات التي تتحرك من خلالها القاهرة للتعامل مع الأزمة.

وشدد السفير محمد حجازي على أن الهدف من هذه التحركات هو تقديم رؤى مشتركة يمكن أن تسهم في دفع الأمور إلى الأمام والتأثير في الموقف الإسرائيلي، بما يسمح بالوصول إلى تنفيذ فعلي لخطة الطريق.

الموقف الإسرائيلي العلمين خطة السلام غزة مصر كوشنر السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

الإيجار القديم

من سبتمبر.. زيادة 15% على الإيجار القديم وهذه حالات الإخلاء المبكر

الأهلي

مقابل مالي كبير.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والانتقال إلى الشباب السعودي

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

تنسيق 2026

الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس ووزير السياحة الأردني

البابا تواضروس يستقبل وزير السياحة الأردني لبحث تنشيط السياحة الدينية إلى «المغطس»

أسعار الدواجن

الفراخ على بطاقات التموين.. منتجى الدواجن يكشف مفاجأة حول المقترح

الاطقم الإسعافية

ثلاث صدمات كهربائية لإنقاذ حياة شاب تعرض لتوقف عضلة القلب بوسط البلد

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد