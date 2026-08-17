مساعد وزير الخارجية الأسبق: لقاءات العلمين تستهدف التوصل لرؤى مشتركة بشأن غزة

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن اللقاءات والتحركات المصرية تستهدف الوصول إلى رؤى مشتركة تسمح بالتأثير في مسار الأحداث والموقف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مختلف هذه الملفات ستكون محل بحث في العلمين.

وقال السفير محمد حجازي، خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن اللقاءات والتحركات المصرية تأتي بالتزامن مع اتصالات ولقاءات على مستويات مختلفة، في إطار السعي للتعامل مع التطورات المتعلقة بقطاع غزة وخطة السلام، مؤكدًا أهمية التحرك الدبلوماسي المصري في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن وجود خليل الحية في مصر، إلى جانب لقاء جاريد كوشنر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة، يعكس تعدد المسارات التي تتحرك من خلالها القاهرة للتعامل مع الأزمة.

وشدد السفير محمد حجازي على أن الهدف من هذه التحركات هو تقديم رؤى مشتركة يمكن أن تسهم في دفع الأمور إلى الأمام والتأثير في الموقف الإسرائيلي، بما يسمح بالوصول إلى تنفيذ فعلي لخطة الطريق.