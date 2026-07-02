إدريسا جانا جاي عن وداع السنغال للمونديال: الحديث عن اللاعبين المخضرمين كان ظالما

أعرب إدريسا جانا جاي، نجم منتخب السنغال، عن حزنه الشديد بعد خروج "أسود التيرانجا" من بطولة كأس العالم 2026، عقب الخسارة المثيرة أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 3-2، في دور الـ32، مؤكدًا أن منتخب بلاده كان يطمح إلى الذهاب بعيدًا في البطولة لإسعاد الجماهير السنغالية.

وشهدت المباراة سيناريو دراميًا، بعدما تقدم المنتخب السنغالي بهدفين دون رد، قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي في العودة خلال الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي بإحراز هدفين متتاليين، ليفرض شوطين إضافيين، وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني سجل يوري تيليمانس هدف الانتصار من ركلة جزاء، ليمنح بلجيكا فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 وبطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم.

إدريسا يدافع عن اللاعبين المخضرمين

وعقب نهاية اللقاء، تحدث إدريسا جانا جاي، صاحب الـ36 عامًا، عن الانتقادات التي تعرض لها اللاعبون أصحاب الخبرات قبل وأثناء البطولة، معربًا عن استيائه من الطريقة التي تم تناول هذا الملف.

وقال في تصريحات نقلتها شبكة "فوت ميركاتو": "أرى أنه من المؤسف حقًا، منذ بداية البطولة، بل وحتى قبلها، كثرة الحديث عن اللاعبين المخضرمين، وكأننا شياطين".

وأضاف: "اللاعبون المخضرمون موجودون ببساطة لضمان سير الأمور بسلاسة، كما هو الحال في أي فريق آخر".

حسرة بعد الإقصاء

كما أبدى لاعب وسط السنغال حزنه بسبب الخروج المبكر من البطولة، مؤكدًا أن المنتخب كان يطمح إلى مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد في كأس العالم.

وقال: "من الصعب التفكير في الأمر الآن. نشعر بالأسف لهذا الإقصاء. كنا نتمنى أن نصل إلى مراحل متقدمة من أجل شعبنا".

ورغم الأداء القوي الذي قدمه المنتخب السنغالي أمام بلجيكا، إلا أن "أسود التيرانجا" فشلوا في الحفاظ على تقدمهم بهدفين، لتنتهي مغامرتهم في كأس العالم 2026 عند دور الـ32، بينما واصل المنتخب البلجيكي مشواره في البطولة بعد واحدة من أكثر مباريات الدور الإقصائي إثارة.