بلجيكا تعود من بعيد أمام السنغال.. والأشواط الإضافية تحسم بطاقة التأهل

أشعل منتخب بلجيكا مواجهة نظيره السنغال بعدما نجح في العودة بشكل مثير خلال الدقائق الأخيرة، لينهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدفين لكل منتخب، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب سياتل ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ودخل المنتخب السنغالي الدقائق الأخيرة وهو متقدم بهدفين دون رد، وبدا قريبًا للغاية من حسم بطاقة العبور إلى الدور التالي، إلا أن المنتخب البلجيكي رفض الاستسلام ونجح في قلب مجريات اللقاء خلال ثلاث دقائق فقط.

وجاء الهدف الأول لبلجيكا في الدقيقة 86 عن طريق روميلو لوكاكو، ليمنح منتخب بلاده الأمل في العودة، قبل أن ينجح يوري تيليمانس في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 89، ليشعل أجواء المباراة ويعيدها إلى نقطة البداية قبل صافرة النهاية.

ومع انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، اتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي تقام على شوطين مدة كل منهما خمس عشرة دقيقة، من أجل تحديد المنتخب الذي سيحجز مقعده في الدور ثمن النهائي من البطولة.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ بدايتها، حيث قدم المنتخب السنغالي أداءً قويًا ونجح في استغلال فرصه الهجومية ليتقدم بفارق هدفين، بينما عانى المنتخب البلجيكي من صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع السنغالي طوال أغلب فترات اللقاء.

لكن خبرة لاعبي بلجيكا ظهرت في اللحظات الحاسمة، بعدما كثف الفريق هجماته في الدقائق الأخيرة، لينجح في تقليص الفارق ثم إدراك التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي، ويؤجل حسم المتأهل إلى الأشواط الإضافية.

وتتواصل المنافسة بين المنتخبين في ظل رغبة كل منهما في خطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، إذ يسعى المنتخب السنغالي لاستعادة تفوقه وإنهاء المباراة لصالحه، بينما يطمح المنتخب البلجيكي لاستكمال انتفاضته وتحقيق عودة تاريخية تقوده إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم 2026.