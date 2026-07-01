«الدرندلي» يطمئن الجماهير: «صلاح» جاهز لمواجهة أستراليا في كأس العالم 2026

طمأن خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جماهير المنتخب الوطني بشأن الحالة البدنية للنجم محمد صلاح، مؤكدًا جاهزيته للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام منتخب أستراليا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوضح الدرندلي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمد صلاح شارك بصورة كاملة في المران الأخير للمنتخب، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح جاهزًا لخوض اللقاء، ما يمنح الجهاز الفني دفعة قوية قبل المواجهة المهمة التي يتطلع خلالها المنتخب المصري إلى حجز بطاقة التأهل للدور التالي.

جاهزية حمدي فتحي وغياب فتوح واستمرار متابعة عبد المنعم

وأكد نائب رئيس الاتحاد أن لاعب الوسط حمدي فتحي أصبح هو الآخر جاهزًا للمشاركة بعد تعافيه، في حين سيفتقد المنتخب جهود أحمد فتوح خلال مواجهة أستراليا بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

وأضاف أن المدافع محمد عبد المنعم لم يصل بعد إلى الجاهزية الكاملة، موضحًا أن حالته البدنية لا تسمح بالمشاركة بنسبة كاملة، وسيواصل الجهاز الطبي متابعة تطور حالته لحسم موقفه في المرحلة المقبلة.

إقبال جماهيري كبير وثقة في اللاعبين

وتحدث الدرندلي عن الأنباء التي ترددت بشأن وجود أزمة تتعلق بأسعار تذاكر المباراة، مؤكدًا عدم صحة تلك الأنباء، ومشيرًا إلى وجود إقبال كبير من أبناء الجالية المصرية على شراء التذاكر من أجل مؤازرة المنتخب في هذه المواجهة المهمة.

وشدد على أن معسكر المنتخب يسوده الانضباط والالتزام الكامل من جميع اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري، مؤكدًا أن الجميع يركز على تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي يمتلك إمكانات كبيرة.

مكافآت مميزة لتحفيز منتخب مصر

واختتم خالد الدرندلي تصريحاته بالتأكيد على أن لائحة المكافآت الخاصة بمنتخب مصر تعد من أفضل اللوائح المعتمدة بين المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، موضحًا أنها تم إعدادها لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم ومواصلة المشوار بنجاح، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي المنتخب على إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب أستراليا والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.