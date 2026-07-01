قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون خسائر.. مسيّرة مفخخة تستهدف معسكرًا للمعارضة الكردية الإيرانية في أربيل
أكسيوس: اتفاق أمريكي إيراني بشأن الإفراج عن دفعة أولى من الأموال المجمدة
مشهد جنازة نورهان كان من أصعب اللحظات.. هايدي الفضالي تطالب بتشديد قانون الطفل | فيديو
شبانة: تعديل مرتقب في دوري أبطال أفريقيا.. والكاف يدرس مشاركة 3 أندية من مصر
ارتفاع ضحايا الفيضانات في كوت ديفوار إلى 59 قتيلًا خلال 2026
«الدرندلي» يطمئن الجماهير: «صلاح» جاهز لمواجهة أستراليا في كأس العالم 2026
المنزل انهار.. تفاصيل استشهاد مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد إنقاذ سكان عقار الشرابية
ابنتي بريئة من دم أمها.. تفاصيل أول لقاء جمع محامية نورهان ووالدها
عايدة رياض: أحرص على متابعة مباريات كأس العالم وأستمتع بأجوائها | خاص
وزارة العمل تعلن عن 3068 وظيفة جديدة في 12 محافظة.. رابط التقديم
محامية نورهان تكشف كواليس جديدة قبل جريمة بورسعيد: تعرضت للابتزاز بعد خطبتها
فخري الفقي: الموازنة الجديدة تراعي تداعيات الأزمات الإقليمية وتواجه تحديات النمو والتضخم والدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«الدرندلي» يطمئن الجماهير: «صلاح» جاهز لمواجهة أستراليا في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

طمأن خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جماهير المنتخب الوطني بشأن الحالة البدنية للنجم محمد صلاح، مؤكدًا جاهزيته للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام منتخب أستراليا، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأوضح الدرندلي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمد صلاح شارك بصورة كاملة في المران الأخير للمنتخب، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح جاهزًا لخوض اللقاء، ما يمنح الجهاز الفني دفعة قوية قبل المواجهة المهمة التي يتطلع خلالها المنتخب المصري إلى حجز بطاقة التأهل للدور التالي.

جاهزية حمدي فتحي وغياب فتوح واستمرار متابعة عبد المنعم

وأكد نائب رئيس الاتحاد أن لاعب الوسط حمدي فتحي أصبح هو الآخر جاهزًا للمشاركة بعد تعافيه، في حين سيفتقد المنتخب جهود أحمد فتوح خلال مواجهة أستراليا بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

وأضاف أن المدافع محمد عبد المنعم لم يصل بعد إلى الجاهزية الكاملة، موضحًا أن حالته البدنية لا تسمح بالمشاركة بنسبة كاملة، وسيواصل الجهاز الطبي متابعة تطور حالته لحسم موقفه في المرحلة المقبلة.

إقبال جماهيري كبير وثقة في اللاعبين

وتحدث الدرندلي عن الأنباء التي ترددت بشأن وجود أزمة تتعلق بأسعار تذاكر المباراة، مؤكدًا عدم صحة تلك الأنباء، ومشيرًا إلى وجود إقبال كبير من أبناء الجالية المصرية على شراء التذاكر من أجل مؤازرة المنتخب في هذه المواجهة المهمة.

وشدد على أن معسكر المنتخب يسوده الانضباط والالتزام الكامل من جميع اللاعبين وأفراد الجهازين الفني والإداري، مؤكدًا أن الجميع يركز على تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي يمتلك إمكانات كبيرة.

مكافآت مميزة لتحفيز منتخب مصر

واختتم خالد الدرندلي تصريحاته بالتأكيد على أن لائحة المكافآت الخاصة بمنتخب مصر تعد من أفضل اللوائح المعتمدة بين المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم، موضحًا أنها تم إعدادها لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم ومواصلة المشوار بنجاح، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي المنتخب على إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب أستراليا والتأهل إلى الدور التالي من البطولة. 

منتخب مصر محمد صلاح اخبار الرياضة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

قرار جمهوري بإنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مجانًا في كأس العالم 2026

قناة مفتوحة تنقل مباراة السنغال وبلجيكا مباشر مجانًا في كأس العالم 2026

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: عودة التسعير التلقائي للمواد البترولية

أرشيفية

إلحق اشتري.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن محصول البطاطس

زيادة أسعار الكهرباء

رسمياً.. زيادة أسعار الكهرباء 20% لهذه الفئات

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

فرقة بني سويف الشعبية لذوي الاحتياجات تحتفل بالذكرى 13 لثورة 30 يونيو

هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة

لمواجهة المخالفات.. غلق مخزنين لـ"الفريزة" بمنشأة البكاري في الهرم

الطالبة منة الله

منة الله تحصد الدرجة النهائية في إعدادية الجيزة: طموحي دخول كلية الطب

بالصور

أحدث 5 سيارات فرنسية موديل 2026 في مصر

سيارات فرنسية
سيارات فرنسية
سيارات فرنسية

بي أم دبليو ‎تكشف عن iX3‎‏ الجديدة كليا كأول طرازات ‏Neue Klasse‏ في مصر

السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎

أسعار فيات تيبو المستعملة في مصر

فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022
فيات تيبو موديل 2022

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان الأيام اللي جاية

4×4 تحت الصفر

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد