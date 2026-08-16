الصين تعتزم تسريع قواعد إعادة تدوير معدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية

تعتزم الصين العمل على تسريع وضع قواعد لتنظيم إعادة تدوير وإعادة استخدام معدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مستهدفة إنشاء نظام مغلق الحلقة لمعالجة مخلفات القطاع قبل عام 2030، وفق تقرير أوردته وكالة "بلومبرج" الإخبارية اليوم /الأحد/.

وقال مسؤولون في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن النظام سيغطي سلسلة الإمداد كاملة، بدءا من استعادة المخلفات ووصولا إلى إعادة استخدامها، وذلك في إطار إجراءات تعتزم الصين تطبيقها لدعم تنمية الاقتصاد الدائري خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

وتهدف الحكومة إلى معالجة أوجه القصور في إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن عدد من القطاعات، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية ومعدات طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.

ووفقا للتقرير، ستطبق الصين بشكل صارم المتطلبات الخاصة بتخريد السيارات الكهربائية مع بطارياتها، كما ستشدد إجراءاتها ضد أنشطة إعادة التدوير والتفكيك غير القانونية.

وفي سياق متصل، ستدعم السلطات المختبرات الوطنية الرئيسية المتخصصة في إعادة تدوير الموارد، إلى جانب تطوير قدرات تفكيك الآلات والمركبات والمنتجات الإلكترونية المستعملة.