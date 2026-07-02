مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع إليوت أندرسون كأول صفقاته الصيفية

أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي إليوت أندرسون، ليكون أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في إطار تدعيم صفوفه استعداداً للموسم المقبل تحت قيادة المدير الفني الجديد إنزو ماريسكا.

وكان النادي قد أعلن قبل يومين تعيين إنزو ماريسكا مديراً فنياً للفريق بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، حتى صيف عام 2029، خلفاً للإسباني بيب جوارديولا.

وأوضح مانشستر سيتي، عبر موقعه الرسمي، أنه توصل إلى اتفاق مع نادي نوتينغهام فورست بشأن انتقال أندرسون إلى صفوف الفريق. كما أشار إلى أن اللاعب، البالغ من العمر 23 عاماً، يشارك حالياً مع منتخب إنجلترا في منافسات كأس العالم، وقد أنهى الفحوصات الطبية في مدينة كانساس، على أن يستكمل الإجراءات الرسمية لإتمام انتقاله عقب عودته إلى إنجلترا.

وفي ختام بيانه، أعرب النادي عن تمنياته بالتوفيق لإليوت أندرسون ومنتخب إنجلترا خلال مشوارهما في البطولة، مؤكداً تطلعه للترحيب باللاعب في مدينة مانشستر بعد انتهاء مشاركته الدولية.

ويأتي انتقال أندرسون إلى مانشستر سيتي بعد مساهمته في تأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 من كأس العالم، عقب الفوز على منتخب الكونغو بنتيجة 2-1.