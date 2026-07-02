10 منتخبات تودع دور الـ32 في كأس العالم 2026 حتى الآن

تتواصل منافسات دور الـ 32 في كأس العالم 2026، بعدما أسفرت المباريات الأولى عن خروج عدد من المنتخبات التي كانت تطمح لمواصلة مشوارها نحو اللقب، في ظل المنافسة القوية التي تشهدها النسخة الحالية من البطولة.

وحتى الآن، ودعت 10 منتخبات منافسات الأدوار الإقصائية، بعد خسارتها في مواجهات خروج المغلوب، لتغادر البطولة رسميًا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

ألمانيا خرجت على يد باراجواى بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح

السويد خرجت على يد فرنسا بنتيجة 3-0

جنوب أفريقيا خرجت على يد كندا بنتيجة 1-0

هولندا خرجت على يد المغرب بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح

السنغال خرجت على يد بلجيكا بنتيجة 3-2

اليابان خرجت على يد البرازيل بنتيجة 2-1

ساحل العاج خرجت على يد النرويج بنتيجة 2-1

الكونغو الديمقراطية خرجت على يد إنجلترا بنتيجة 2-1

الإكوادور خرجت على يد المكسيك بنتيجة 2-0

البوسنة والهرسك خرجت على يد الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0

وتترقب جماهير كرة القدم استكمال بقية مباريات الأدوار الإقصائية، التي ستحدد هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور التالي، مع استمرار المنافسة بين كبار المنتخبات على حجز مكان في المراحل النهائية من كأس العالم 2026، في واحدة من أكثر نسخ البطولة إثارة منذ انطلاقها.