طرائف كأس العالم.. العثور على كلب مفقود منذ شهر يحتفل مع الجماهير

انتهت رحلة بحث استمرت نحو شهر عن كلب مفقود في المكسيك بطريقة غير متوقعة، بعدما ظهر في بث مباشر وسط جماهير يحتفل بفوز المنتخب المكسيكي في بطولة كأس العالم، ليتمكن صاحبه من العثور عليه وإعادته إلى المنزل.

وكانت ألي جارسيا قد أبلغت عن اختفاء كلبتها "لا جوردا" البالغة من العمر ست سنوات، من منزلها في مدينة سيوداد فيكتوريا بولاية تاماوليباس يوم 24 مايو الماضي، وأطلقت نداءً للبحث عنها بعد ثلاثة أيام، دون أن تتمكن من العثور عليها.

لكن المفاجأة جاءت الأسبوع الماضي، عندما ظهرت "لا جوردا" في بث مباشر بين مشجعين يحتفلون بفوز المنتخب المكسيكي على التشيك بنتيجة 3-0، في منطقة تبعد نحو 14 كيلومتراً عن المكان الذي اختفت منه.

ورصد شقيق جارسيا الكلبة خلال البث، حيث كان أحد المشجعين يحملها فوق كتفيه وسط أجواء الاحتفالات، ليبلغ العائلة بمكانها، ويتمكنوا من استعادتها.

وقالت جارسيا بعد لقاء كلبتها: "كانت مشاعر مختلطة، أردت أن أبكي وأضحك وأحتضنها، وحتى أعاتبها في الوقت نفسه". وأضافت مازحة: "بينما كنا قلقين ونبحث عنها، كانت هي تحتفل مع الجماهير".

وأكدت صاحبة الكلبة أنها أعادتها إلى المنزل وستعرضها على طبيب بيطري للاطمئنان على حالتها الصحية، معبرة عن سعادتها بعودتها بعد هذا الغياب الطويل.

وجاءت عودة "لا جوردا" بالتزامن مع مواصلة المنتخب المكسيكي مشواره الناجح في كأس العالم، بعدما حقق فوزاً آخر على الإكوادور بنتيجة 2-0، ليبلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 40 عاماً.