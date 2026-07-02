قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أولياء الأمور يطالبون بتشكيل لجنة رسمية لتقييم امتحان كيمياء الثانوية العامة
محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسى2027
عماد النحاس: انتقال رباعي الأهلي للمصري في صفقة دغموم ومحمد مخلوف
القارة العجوز تنزف.. 7 منتخبات أوروبية تغادر مونديال 2026
إعلامي: محمد صلاح يرحب بالانتقال للدوري السعودي
جيش الاحتلال يزعم العثور على نفق ومعدات عسكرية لحزب الله جنوب لبنان
محمد إمام يخوض أولى تجاربه المسرحية بعرض "برنس العالم" بموسم الرياض
تفاصيل الساعات الحاسمة.. ماذا تبقى للزمالك من أجل دوري أبطال أفريقيا؟
التنسيقية تشكر الرئيس السيسي على صدور قانون العلاوات
مدرس لصدى البلد: امتحان كيمياء الثانوية العامة"طويل وأفكاره تقيلة على المدرسين نفسهم"
محلتش في الكيمياء.. مصرع طالبة ألقت نفسها من الطابق السادس بأسيوط
17 مواجهة مرتقبة.. خريطة المباريات المذاعة مجانا في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طرائف كأس العالم.. العثور على كلب مفقود منذ شهر يحتفل مع الجماهير

صورة الكلبة المفقودة
صورة الكلبة المفقودة
نوال السيد

انتهت رحلة بحث استمرت نحو شهر عن كلب مفقود في المكسيك بطريقة غير متوقعة، بعدما ظهر في بث مباشر وسط جماهير يحتفل بفوز المنتخب المكسيكي في بطولة كأس العالم، ليتمكن صاحبه من العثور عليه وإعادته إلى المنزل.

وكانت ألي جارسيا قد أبلغت عن اختفاء كلبتها "لا جوردا" البالغة من العمر ست سنوات، من منزلها في مدينة سيوداد فيكتوريا بولاية تاماوليباس يوم 24 مايو الماضي، وأطلقت نداءً للبحث عنها بعد ثلاثة أيام، دون أن تتمكن من العثور عليها.

لكن المفاجأة جاءت الأسبوع الماضي، عندما ظهرت "لا جوردا" في بث مباشر بين مشجعين يحتفلون بفوز المنتخب المكسيكي على التشيك بنتيجة 3-0، في منطقة تبعد نحو 14 كيلومتراً عن المكان الذي اختفت منه.

ورصد شقيق جارسيا الكلبة خلال البث، حيث كان أحد المشجعين يحملها فوق كتفيه وسط أجواء الاحتفالات، ليبلغ العائلة بمكانها، ويتمكنوا من استعادتها.

وقالت جارسيا بعد لقاء كلبتها: "كانت مشاعر مختلطة، أردت أن أبكي وأضحك وأحتضنها، وحتى أعاتبها في الوقت نفسه". وأضافت مازحة: "بينما كنا قلقين ونبحث عنها، كانت هي تحتفل مع الجماهير".

وأكدت صاحبة الكلبة أنها أعادتها إلى المنزل وستعرضها على طبيب بيطري للاطمئنان على حالتها الصحية، معبرة عن سعادتها بعودتها بعد هذا الغياب الطويل.

وجاءت عودة "لا جوردا" بالتزامن مع مواصلة المنتخب المكسيكي مشواره الناجح في كأس العالم، بعدما حقق فوزاً آخر على الإكوادور بنتيجة 2-0، ليبلغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 40 عاماً.

كلب المكسيك كأس العالم كأس العالم 2026 المنتخب المكسيكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

إجابات امتحان الكيمياء 2026 لطلاب الثانوية العامة .. معلم يحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

الدواجن

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

ترشيحاتنا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

بالصور

عقب وفاة طفل وسيدة..وصول فريق للبحث عن كوبري قرية القراقرة بالشرقية

الفريق
الفريق
الفريق

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

فيديو

تسرب غاز داخل المنزل

واقعة موجعة.. تسرب غاز ينهي حياة أم وصغيرتها داخل منزلهما في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد