17 مواجهة مرتقبة.. خريطة المباريات المذاعة مجانا في كأس العالم

​في إطار متابعة البث التلفزيوني المجاني لمنافسات البطولة، تم الإعلان عن الموقف الحالي للمباريات المذاعة والمتبقية عبر شاشة قناة "بي ان سبورت" المفتوحة، حيث تم حتى الآن بث 17 مباراة مجانية من أصل 34 مباراة مخصصة للبث المجاني طوال فترة البطولة.

​وتتوزع المباريات المتبقية المخطط إذاعتها مجاناً، حسب ما تم تداوله، على مختلف الأدوار الإقصائية القادمة لتشمل 16 مواجهة حاسمة، تأتي تفاصيلها على النحو التالي:

​تفاصيل توزيع المباريات المتبقية

​دور الـ 32: سيتم بث 8 مباريات مجانية، وتشهد تفوقاً جماهيرياً خاصاً حيث ستكون من بينها مباراة المنتخب المصري.

​دور الـ 16: تخصيص 5 مباريات لنقلها مجاناً للجماهير.

​الدور ربع النهائي: تقرر بث مباراة واحدة فقط مجاناً في هذا الدور.

​الدور نصف النهائي: سيتم نقل مباراة واحدة عبر البث المجاني.

​المباراة النهائية: ختام البطولة سيكون متاحاً للجميع من خلال بث المباراة النهائية مجاناً.

​ويعكس هذا التوزيع الاستراتيجي للمباريات المتبقية الحرص على تقديم تغطية مجانية متوازنة تضمن للمشاهد العربي والمصري متابعة أهم المحطات الإقصائية وصولاً إلى منصة التتويج.

رقم قياسي لمباراة منتخب مصر ضد إيران

وكانت أعلنت شبكة قنوات beIN SPORTS عن رقم قياسي خاص للغاية لمباراة منتخب مصر ضد إيران في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

وفي بيان رسمي أكدت الشبكة الناقلة لمباريات بطولة كأس العالم بشكل حصري في مصر والشرق الأوسط أن اللقاء حصل على أعلى مشاهدات في البطولة.

وحققت مواجهة مصر وإيران أكثر من 107.4 مليون مشاهد عبر beIN SPORTS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسجلةً الرقم القياسي الأعلى للبطولة حتى الآن على مستوى المنطقة.

نتيجة مباراة مصر وإيران

وكان تعادل منتخب مصر أمام نظيره الإيراني (1 – 1) في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية في الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة في النسخة رقم 23 لكأس العالم التي تقام في ضيافة المكسيك وكندا والولايات المتحدة حتى التاسع عشر من يوليو القادم.

وتأهل منتخب مصر للدور الثاني لأول مرة في تاريخه في المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا الذي تفوق على نظيره النيوزيلندي (4 – 1) في المواجهة التي أقيمت في نفس التوقيت على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية ’ بينما تراجع المنتخب الإيراني للمركز الثالث وخرج من المنافسات مبكرا.