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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

علشان تسافر تصيف.. أسعار ومواعيد قطارات تالجو وVIP إلى الإسكندرية والساحل

تالجو
تالجو
قسم الخدمات

​مع بدء موسم الصيف وتزايد الإقبال على الشواطئ، يبحث الكثير من المسافرين عن وسيلة مواصلات تجمع بين السرعة والراحة والرفاهية. 

وفي هذا السياق، تظهر قطارات "تالجو" الإسبانية الفاخرة وقطارات الـ VIP ، كخيار مثالي للمصطافين المتجهين إلى عروس البحر المتوسط أو الساحل الشمالي.

قطارات تالجو

​وتتميز هذه القطارات بتصميم داخلي عصري ومقاعد مريحة مجهزة بشاشات عرض لكل راكب لضمان رحلة ممتعة ومريحة "علشان تسافر المصيف مستريح".

​مواعيد قطارات "تالجو" (القاهرة - الإسكندرية) والعكس

و​توفر الهيئة القومية لسكك حديد مصر رحلات يومية منتظمة لقطارات تالجو الفاخرة على مدار اليوم:

من القاهرة إلى الإسكندرية:

​قطار رقم 2025: يتحرك الساعة 08:00 صباحاً ويصل الساعة 10:30 صباحاً.

​قطار رقم 2023: يتحرك الساعة 14:00 ظهراً ويصل الساعة 16:30 عصراً.

​قطار رقم 2027: يتحرك الساعة 19:00 مساءً ويصل الساعة 21:30 مساءً.

قطارات تالجو

من الإسكندرية إلى القاهرة:

​قطار رقم 2022: يتحرك الساعة 07:00 صباحاً ويصل الساعة 09:35 صباحاً (ينطلق الساعة 09:00 صباحاً أيام الجمعة والعطلات الرسمية).

​قطار رقم 2024: يتحرك الساعة 14:00 ظهراً ويصل الساعة 16:30 عصراً.

​قطار رقم 2026: يتحرك الساعة 18:50 مساءً ويصل الساعة 21:20 مساءً.

​أسعار تذاكر قطارات تالجو والـ VIP

و​تتفاوت أسعار التذاكر بناءً على درجة السفر والخدمات المقدمة:

تالجو (درجة أولى) 400 جنيه

تالجو (درجة ثانية) 275 جنيه

قطارات VIP (درجة أولى) 165 جنيه

قطارات VIP (درجة ثانية) 130 جنيه

قطارات التالجو

ويُنصح بالحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو التطبيق الرسمي، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع وفترة الصيف، لتجنب الازدحام وضمان توافر المقاعد.

قطارات «تالجو» نقلة حضارية للمصريين

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في هذا القطاع جاء ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية وتقديم خدمات تليق بالمواطن المصري.

وقال الإعلامي  أحمد موسى خلال تقديم برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'القطارات كانت مريضة وضايعة، واتعملت منظومة قطارات تمسك البلد كلها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقطارات زمان والمحطات كانت متهالكة'.

قطارات تالجو

وأضاف : 'دلوقتي قطارات متطورة، والتالجو والمونوريل. طيب هنطور الدولة بالمجان؟ كان يليق بالناس تركب زي زمان، ولا تركب التالجو، القطار الآدمي، ولكن كل ما الدولة تعمل حاجة تتهاجم ويقولوا كلام محدش بيقوله'.

وتابع: 'كل حاجة بتتعمل للشعب المصري، مفيش حاجة اسمها طبقة وطبقة، ودلوقتي معندناش تخفيف أحمال الصيف ده خالص، وعندنا في 2028 اعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 45%، كل دي فلوس عشان ميكونش عندنا أزمة في مضيق هرمز والطاقة بشكل عام'.

قطارات تالجو قطار Vip قطارات إسكندرية القاهرة إسكندرية السكة الحديد

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