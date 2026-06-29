بحد أدنى 225 درجة.. اعتماد تنسيق الثانوي العام والفني بالقاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، رسمياً تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2026/2027، حيث تقرر تحديد الحد الأدنى للقبول بـ 225 درجة.

كما شمل القرار اعتماد تنسيق فصول الخدمات، والتي تقرر أن تكون أقل من الحد الأدنى للتنسيق بالثانوي العام بـ 40 درجة (أي بحد أدنى 185 درجة)، وذلك لإتاحة فرص بديلة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم العام.

وفي سياق متصل، اعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني بمختلف مساراته (صناعي، تجاري، فندقي، وزراعي) للعام الدراسي ذاته.

شروط وضوابط القبول بمدارس القاهرة

من جانبها، أوضحت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مجموعة من القواعد الصارمة والمنظمة للقبول بمدارس المحافظة هذا العام، لضمان استيعاب الطلاب وفقاً للكثافات المقررة، وجاءت كالتالي:

أبناء المحافظة أولاً: لن يُسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام الرسمية بالقاهرة إلا للطلاب من أبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) من إحدى مدارس القاهرة.

لن يُسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام الرسمية بالقاهرة إلا للطلاب من أبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) من إحدى مدارس القاهرة. حظر التحويلات الخارجية المباشرة: لا يُسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم أولاً داخل محافظاتهم الأصلية، وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لتلك الإجراءات.

تنسيق التعليم الفني

كما اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى ( صناعى ، تجارى ، فندقى ، زراعى ) للعام الدراسى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وحرصت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة خلال الساعات الماضية على إعلان الجداول التفصيلية للحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني (الصناعي، التجاري، الفندقي، والزراعي)، والتي تختلف درجات القبول بها بحسب النظام الدراسي (3 سنوات أو 5 سنوات) ونوعية المدرسة والتخصصات المتاحة بها.

مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالمريلاند

وكان افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، التجديدات التي تمت في مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالمريلاند فى منطقة مصر الجديدة، وبرفقته الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وزارة الخارجية ومحافظة القاهرة.

وأجرى الوزير عبد العاطي جولة تفقدية بمكتب التصديقات واستمع خلالها إلى أراء المواطنين، واطلع على سير عملية التصديقات، كما تفقد كافة التجهيزات والتجديدات التي تمت بالمكتب للتيسير على المواطنين أثناء إنهاء معاملاتهم.

وأكد وزير الخارجية على أهمية مكتب التصديقات بالمريلاند والذي يخدم مناطق عديدة في شرق وشمال القاهرة، حيث أجري المكتب خلال العام الماضي ما يزيد عن 43 ألف تصديق، مشيراً الى ان عملية إعادة هيكلة وتجديد مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية مستمرة لتوفير اقصى درجات الراحة للمواطنين المترددين عليها.