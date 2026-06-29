قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات باكستانية على شرق أفغانستان تسفر عن مقتل العشرات
4 شهداء و8 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية بغزة
عازر ردا على انتقادات النواب لتعديلات قانون ضريبة الدخل: الحكومة ملتزمة بالدستور
الخارجية السعودية: ندين التوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية
وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون لإحلال العدادات التقليدية بأخرى ذكية
4800 حادثة.. زيادة الهجمات الإلكترونية الإيرانية على إسرائيل خلال 2026
الوزراء عن وضع الكهرباء قبل وبعد "30 يونيو": من العجز للتوسع في الطاقة المتجددة
رابط الاستعلام عن نتائج تظلمات وظائف هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة النقل 2026
على طريقة الزمالك.. طائرة خاصة تنقل درع الدوري في ختام بطولة تنزانيا غدا| صور
مصر وسويسرا توقعان اتفاقية منحة لدعم إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية
الجبهة الوطنية يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى 30 يونيو: أعادت للدولة هويتها وصانت مؤسساتها
علاوات جديدة وحافز 750 جنيها.. تفاصيل زيادة أجور الموظفين بعد إحالتها للجان المختصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مع اقتراب شهر يوليو.. الموعد الرسمي لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة

المعاشات
المعاشات
قسم الخدمات

مع نهاية شهر يونيو، يتصدر موعد صرف معاشات شهر يوليو محركات البحث، حيث يترقب أكثر من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الإعلان الرسمي عن بدء ضخ المستحقات المالية عبر المنافذ المختلفة، وسط تساؤلات مكثفة حول وجود زيادة جديدة في قيمة المعاشات هذا الشهر.

الموعد الرسمي لصرف معاشات يوليو

ووفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر يوليو اعتباراً من اليوم الأول من الشهر، والذي يوافق الأربعاء 1 يوليو.

زيادة المعاشات2026

وتتاح عملية الصرف عبر حزمة واسعة من القنوات والوسائل الرقمية والمحلية لتيسير الإجراءات ومنع التكدس، وتشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لكافة البنوك العاملة في مصر.
  • منافذ وفروع هيئة البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
  • المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة وفروع شركة "فوري".
  • فروع بنك ناصر الاجتماعي.

الصرف بالزيادة الجديدة

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات التاريخية العاجلة للحماية الاجتماعية، والتي جاء على رأسها زيادة المعاشات بنسبة 15% لجميع المستحقين.

صرف المعاشات

وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية لتعكس الانحياز الدائم للمواطن المصري، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات، من خلال سرعة إدراج هذه الزيادات ضمن الموازنة العامة للدولة وضخها مباشرة في حسابات المستفيدين.

تفاصيل القرار الرئاسي بشأن المعاشات

ويتضمن القرار الرئاسي عدة محاور أساسية لضمان أقصى استفادة لأصحاب المعاشات:

نسبة الزيادة: إقرار زيادة بنسبة 15% تُحتسب من قيمة المعاش الأساسي.

المستفيدون: يستفيد من هذا القرار ما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمختلف أنحاء الجمهورية.

التبكير والتطبيق: وجّه الرئيس السيسي بتبكير الصرف وتطبيق هذه الزيادة لتدخل حيز التنفيذ الفعلي لمساعدة الأسر المصرية على مواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.

زيادة المعاشات

ونفت مصادر ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادة جديدة أخرى خاصة بشهر يوليو، مؤكدة أن الزيادة السنوية تم صرفها بالفعل ومدرجة ضمن القيمة الحالية التي يتقاضاها أصحاب المعاشات دون أي تغيير جديد هذا الشهر.

جدول شرائح المعاشات بعد احتساب الزيادة الـ 15%

وجاءت قيم المعاشات بعد تطبيق التعديلات والزيادة الأخيرة على النحو التالي:

  • الشريحة الأولى: من كان يتقاضى 1300 جنيه أصبح معاشه 1495 جنيهاً.
  • الشريحة الثانية: من كان يتقاضى 1500 جنيه أصبح معاشه 1725 جنيهاً.
  • الشريحة الثالثة: من كان يتقاضى 2000 جنيه أصبح معاشه 2300 جنيه.
  • الشريحة الرابعة: من كان يتقاضى 2500 جنيه أصبح معاشه 2875 جنيهاً.
المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

وأهابت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات الرسمية المتعلقة بقيمة المعاشات ومواعيد صرفها من البيانات الصادرة عن الهيئة أو وزارة التضامن الاجتماعي مباشرة.

المعاشات صرف المعاشات معاشات يوليو زيادة المعاشات التأمينات الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

أرشيفية

إيران تعلن استهداف 8 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

ترشيحاتنا

النائب نادر الداجن، عضو مجلس النواب

براماني يطالب بضوابط حاسمة لتطبيق تعديلات قانون الضريبة على الدخل

ثورة 30 يونيو

الشعب الجمهوري: ثورة 30 يونيو عكست إرادة المصريين في استعادة الدولة الوطنية

النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب

نائب: تعديل قانون الضريبة على الدخل لا يحمل المواطن أي أعباء

بالصور

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم
5 وصفات سريعة بالعجين الجاهز توفر وقتك في المطبخ.. أفكار شهية بمذاق المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد