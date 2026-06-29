مع اقتراب شهر يوليو.. الموعد الرسمي لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة

مع نهاية شهر يونيو، يتصدر موعد صرف معاشات شهر يوليو محركات البحث، حيث يترقب أكثر من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الإعلان الرسمي عن بدء ضخ المستحقات المالية عبر المنافذ المختلفة، وسط تساؤلات مكثفة حول وجود زيادة جديدة في قيمة المعاشات هذا الشهر.

الموعد الرسمي لصرف معاشات يوليو

ووفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر يوليو اعتباراً من اليوم الأول من الشهر، والذي يوافق الأربعاء 1 يوليو.

وتتاح عملية الصرف عبر حزمة واسعة من القنوات والوسائل الرقمية والمحلية لتيسير الإجراءات ومنع التكدس، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لكافة البنوك العاملة في مصر.

منافذ وفروع هيئة البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة وفروع شركة "فوري".

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

الصرف بالزيادة الجديدة

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات التاريخية العاجلة للحماية الاجتماعية، والتي جاء على رأسها زيادة المعاشات بنسبة 15% لجميع المستحقين.

وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية لتعكس الانحياز الدائم للمواطن المصري، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات، من خلال سرعة إدراج هذه الزيادات ضمن الموازنة العامة للدولة وضخها مباشرة في حسابات المستفيدين.

تفاصيل القرار الرئاسي بشأن المعاشات

ويتضمن القرار الرئاسي عدة محاور أساسية لضمان أقصى استفادة لأصحاب المعاشات:

نسبة الزيادة: إقرار زيادة بنسبة 15% تُحتسب من قيمة المعاش الأساسي.

المستفيدون: يستفيد من هذا القرار ما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمختلف أنحاء الجمهورية.

التبكير والتطبيق: وجّه الرئيس السيسي بتبكير الصرف وتطبيق هذه الزيادة لتدخل حيز التنفيذ الفعلي لمساعدة الأسر المصرية على مواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.

ونفت مصادر ما تردد على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادة جديدة أخرى خاصة بشهر يوليو، مؤكدة أن الزيادة السنوية تم صرفها بالفعل ومدرجة ضمن القيمة الحالية التي يتقاضاها أصحاب المعاشات دون أي تغيير جديد هذا الشهر.

جدول شرائح المعاشات بعد احتساب الزيادة الـ 15%

وجاءت قيم المعاشات بعد تطبيق التعديلات والزيادة الأخيرة على النحو التالي:

الشريحة الأولى: من كان يتقاضى 1300 جنيه أصبح معاشه 1495 جنيهاً.

من كان يتقاضى 1300 جنيه أصبح معاشه 1495 جنيهاً. الشريحة الثانية: من كان يتقاضى 1500 جنيه أصبح معاشه 1725 جنيهاً.

من كان يتقاضى 1500 جنيه أصبح معاشه 1725 جنيهاً. الشريحة الثالثة: من كان يتقاضى 2000 جنيه أصبح معاشه 2300 جنيه.

من كان يتقاضى 2000 جنيه أصبح معاشه 2300 جنيه. الشريحة الرابعة: من كان يتقاضى 2500 جنيه أصبح معاشه 2875 جنيهاً.

وأهابت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات الرسمية المتعلقة بقيمة المعاشات ومواعيد صرفها من البيانات الصادرة عن الهيئة أو وزارة التضامن الاجتماعي مباشرة.