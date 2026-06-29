ماراثون تنسيق الجامعات.. دليل تسجيل الرغبات وتجنب الأخطاء

مع اقتراب إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة، يتأهب مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور لخوض مرحلة جديدة لا تقل أهمية عن الامتحانات، وهي مرحلة "تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد".

وتعد هذه المرحلة بمثابة الجسر الذي يعبر منه الطالب نحو مستقبله المهني والأكاديمي.

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، لإطلاق موقع التنسيق الإلكتروني رسميًا لاستقبال رغبات الطلاب عبر المراحل الثلاث المعتادة (الأولى، الثانية، والثالثة) وفقًا للحد الأدنى للدرجات الذي يعلنه المجمع التكراري لنتيجة الثانوية العامة.

مراحل التنسيق وكيفية توزيع الطلاب

وينقسم التنسيق إلى ثلاث مراحل أساسية تعتمد على المجموع الاعتباري للطالب:

المرحلة الأولى: وتضم أصحاب المجاميع المرتفعة وتستهدف كليات القطاع الطبي والهندسي (كليات القمة) للشعبتين العلمية (علوم ورياضة)، وكليات القمة للشعبة الأدبية. المرحلة الثانية: تنطلق فور إعلان نتائج المرحلة الأولى، وتستوعب الكتلة الأكبر من الطلاب بحد أدنى متوسط. المرحلة الثالثة: تشمل بقية الطلاب الناجحين في الدور الأول، بالإضافة إلى طلاب الدور الثاني لضمان حصول الجميع على مقعد جامعي.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني

وأتاحت الوزارة منظومة رقمية متكاملة تسمح للطالب بتسجيل رغباته من منزله أو عبر معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، باتباع الخطوات التالية:

الدخول للموقع: الانتقال إلى بوابة الحكومة المصرية - موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

الانتقال إلى بوابة الحكومة المصرية - موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي. إدخال البيانات: كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب (الموجود على استمارة النجاح) بدقة.

كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب (الموجود على استمارة النجاح) بدقة. ترتيب الرغبات: يتيح الموقع للطالب إدخال 75 رغبة مختلفة، ويجب مراعاة الترتيب الجغرافي (أ، ب، ج) لضمان عدم رفض الرغبة إداريًا.

يتيح الموقع للطالب إدخال 75 رغبة مختلفة، ويجب مراعاة الترتيب الجغرافي (أ، ب، ج) لضمان عدم رفض الرغبة إداريًا. الحفظ والطباعة: بعد الانتهاء، يجب الضغط على زر "حفظ" وطباعة إيصال التنسيق المتضمن للرغبات كإثبات رسمي.

قواعد التوزيع الجغرافي وقواعد تقليل الاغتراب

وتعتمد المنظومة على تقسيم الجامعات إلى مجموعات جغرافية بناءً على المحافظة التي حصل منها الطالب على الثانوية العامة:

المجموعة (أ) إلزامية: تشمل الجامعة أو الجامعات الأقرب لحيز الطالب الجغرافي.

تشمل الجامعة أو الجامعات الأقرب لحيز الطالب الجغرافي. المجموعة (ب) و (ج): تتاح بعد استنفاد رغبات المجموعة الأولى.

تتاح بعد استنفاد رغبات المجموعة الأولى. تقليل الاغتراب: بعد إعلان نتيجتي المرحلتين الأولى والثانية، يفتح الموقع باب "تحويلات تقليل الاغتراب" (المناظر وغير المناظر) بهدف تقريب الطالب إلى منطقته الجغرافية وليس إعادة ترشيحه لكلية أخرى، وذلك في حدود النسبة المقررة 10% ووفقاً للطاقة الاستيعابية للكليات.

نصائح لتجنب أخطاء التنسيق

ووجه خبراء التعليم عدة نصائح جوهرية للطلاب لتفادي الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى استنفاد الرغبات أو الترشح لكلية غير مرغوبة: