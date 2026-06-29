انتظروا عطلة 3 أيام.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو رسميا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً يقضي بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء قرار ترحيل الإجازة من يوم الثلاثاء (الموافق 30 يونيو) إلى يوم الخميس التالي، في إطار السياسة الحكومية المتبعة لتوحيد الإجازات الرسمية مع عطلة نهاية الأسبوع، مما يتيح للمواطنين فرصة الحصول على عطلة متصلة تمتد لثلاثة أيام (الخميس، الجمعة، والسبت).

الفئات المستفيدة وقواعد التشغيل

وتشمل الإجازة الرسمية كافة قطاعات الدولة الإنتاجية والإدارية:

الجهاز الإداري والقطاع العام: عطلة رسمية كاملة الأجر لجميع الموظفين بالوزارات والشركات التابعة للدولة.

عطلة رسمية كاملة الأجر لجميع الموظفين بالوزارات والشركات التابعة للدولة. القطاع الخاص: تسري الإجازة على جميع العاملين بالمنشآت الخاصة، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع استحقاق العامل في هذه الحالة مثلي أجره عن هذا اليوم وفقاً لقانون العمل.

تسري الإجازة على جميع العاملين بالمنشآت الخاصة، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع استحقاق العامل في هذه الحالة مثلي أجره عن هذا اليوم وفقاً لقانون العمل. البنوك والمؤسسات المالية: يعطل العمل بكافة البنوك العاملة في السوق المصرية يوم الخميس بموجب قرار يصدر تنفيذاً لتعليمات البنك المركزي المصري.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

من ناحية أخري يتزايد بحث المواطنين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص داخل مصر عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، التي تعد من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي تمنحها الدولة سنويًا احتفاءً بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي عن موعد العطلة وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وتحظى هذه المناسبة الدينية بمكانة خاصة في قلوب المصريين، حيث تشهد البلاد مظاهر احتفالية متنوعة، من إقامة الندوات الدينية والابتهالات النبوية، إلى شراء حلوى المولد التي تعد من أبرز التقاليد المصرية الأصيلة في هذا اليوم المبارك.

ويوافق المولد النبوي الشريف 2026 يوم الأربعاء 26 أغسطس، وفقًا للأجندة الرسمية للدولة، ويعد من أبرز المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في مصر والعالم الإسلامي.

وينتظر العاملون في مختلف القطاعات الإعلان الرسمي عن تفاصيل الإجازة، خاصة مع اقتراب النصف الثاني من العام والتزامن مع فترة الامتحانات لبعض الطلاب.

هل سيتم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2026؟

وحتى الآن، لم يعلن مجلس الوزراء أي قرار رسمي بشأن ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2026 إلى نهاية الأسبوع، ومن المنتظر أن يتم حسم الأمر والإعلان عن الموعد الرسمي للإجازة عبر بيان يصدر عن مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، وفقًا للآلية المتبعة في تنظيم الإجازات الرسمية.

وفي حال صدور قرار بالترحيل، فإن العاملين الذين يحصلون على عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت سيتمكنون من الاستفادة من إجازة ممتدة لمدة ثلاثة أيام متصلة، تبدأ من الخميس وتنتهي السبت.