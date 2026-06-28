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22 محطة.. تفاصيل أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل بعد تشغيله بالكامل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

22 محطة.. تفاصيل أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل بعد تشغيله بالكامل

مونوريل شرق النيل
مونوريل شرق النيل
قسم الخدمات

بدأت وزارة النقل أمس السبت الموافق 27 يونيو 2026، التشغيل الرسمي للمرحلة الثانية من مشروع مونوريل شرق النيل لجمهور الركاب، ليعمل الخط بالكامل للمرة الأولى من محطة "الاستاد" بمدينة نصر وحتى محطة "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي 22 محطة.

​وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية في التوسع نحو وسائل النقل الجماعي الكهربائي الذكي والصديق للبيئة، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية تختصر زمن الرحلات، وتحد من التكدس المروري، وتربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر شبكة نقل آمنة ومستدامة ومطابقة لأحدث المعايير العالمية.

المونوريل

​خارطة المحطات كاملة (22 محطة تخدم شرق القاهرة والعاصمة)

و​يغطي مسار المونوريل نقاطاً حيوية واستراتيجية تربط المدن الجديدة بقلب القاهرة، ومن أبرز المحطات التي يشملها الخط:

​قطاع شرق القاهرة ومدينتي نصر والمستقبل: الاستاد، هشام بركات، الحي السابع، جامعة الأزهر، النزهة، ومحور المشير.

​قطاع التجمع والقاهرة الجديدة: التجمع الأول، القاهرة الجديدة، والطريق الدائري الأوسطي.

​قطاع العاصمة الإدارية الجديدة: العاصمة الإدارية، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، الحي المالي، الحي الدبلوماسي، ووصولاً إلى محطة مدينة العدالة.

​أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل

و​حددت وزارة النقل أسعار التذاكر لجمهور الركاب بنظام شرائح مرنة تعتمد على عدد المحطات، وجاءت على النحو التالي:

مونوريل شرق النيل
  • حتى 5 محطات 20 جنيهاً
  • حتى 10 محطات 40 جنيهاً
  • حتى 15 محطة 55 جنيهاً
  • الرحلة كاملة (حتى 22 محطة) 80 جنيهاً

التسهيلات والاشتراكات المخفضة

​وفي سياق متصل، أتاحت الوزارة حزمة من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاعتماد على المونوريل كبديل أساسي للتنقل اليومي، وتتضمن:

​أنظمة اشتراكات متنوعة: طرح اشتراكات دورية (أسبوعية، شهرية، وربع سنوية) بأسعار مخفضة ونسب خصم مميزة تلائم الموظفين والطلاب والرواد الدائمين.

​حوافز وعروض عطلات: إقرار خصم بنسبة 50% على قيمة التذاكر خلال أيام الجمعة والسبت والإجازات الرسمية، وذلك طوال الفترة المحددة والمعلنة من قِبل الوزارة.

المونوريل

تكامل مع وسائل النقل المختلفة

ويعزز مونوريل شرق النيل منظومة النقل الذكي من خلال الربط مع عدد من وسائل النقل الجماعي، إذ يتصل بالخط الثالث لمترو الأنفاق عبر محطة "إستاد القاهرة"، وبمشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) من خلال محطة "المشير طنطاوي"، إلى جانب الربط مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة "مدينة الفنون والثقافة"، بما يسهم في تسهيل الانتقال بين مختلف المناطق والمحاور الرئيسية.

ويمثل مونوريل شرق النيل إضافة نوعية لمنظومة النقل الجماعي، إذ لا تقتصر أهميته على تقليل زمن الرحلات، بل يمتد دوره إلى تعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، من خلال الربط المباشر مع عدد من خطوط مترو الأنفاق، بما يتيح سهولة التنقل بين القاهرة الكبرى والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

ويتكامل المونوريل مع:

مونوريل العاصمة الإدارية
  • الخط الثالث لمترو الأنفاق عبر محطة استاد القاهرة، بما يربط مناطق وسط القاهرة ومصر الجديدة بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
  • الخط الرابع للمترو من خلال محطة هشام بركات، لخدمة المترددين من مناطق الهرم والجيزة عقب تشغيل الخط.
  • الخط السادس للمترو عبر محطة النرجس، بما يدعم حركة التنقل داخل منطقة القاهرة الجديدة ويخدم ملايين الركاب.
     
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