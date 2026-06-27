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خصم 50%.. المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل

مونوريل شرق النيل
مونوريل شرق النيل
خالد يوسف

تستمر وزارة النقل في تطبيق خصم بنسبة 50% على قيمة التذكرة الكاملة لركاب مونوريل شرق النيل، الممتد بين محطة الاستاد بمدينة نصر ومحطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، إلى جانب جميع أيام العطلات الرسمية، في إطار خطتها لتعزيز استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة، وتشجيع المواطنين على الاعتماد على المونوريل باعتباره أحد أحدث مشروعات النقل الكهربائي الصديق للبيئة، والذي يوفر وسيلة تنقل آمنة وسريعة ومريحة.

تخفيض سعر تذكرة مونوريل شرق النيل

لجأت وزارة النقل إلى تخفيض سعر تذاكر مونوريل شرق النيل، موضحة أن التخفيض يسري على قيمة التذكرة الكاملة للرحلات بين محطة الاستاد ومحطة مدينة العدالة خلال الأيام المحددة، بهدف إتاحة الخدمة لعدد أكبر من المواطنين، وزيادة معدلات الإقبال على استخدام المونوريل.

وقالت إن هذه الخطوة تسهم في دعم جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي المستدام، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، بما ينعكس على خفض الكثافات المرورية وتقليل الانبعاثات، إلى جانب توفير تجربة تنقل أكثر كفاءة للمواطنين.

وشددت وزارة النقل على استمرار العمل بالخصم خلال الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، في إطار حرصها على تقديم حوافز تشجع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة، بما يدعم خطط الدولة في التحول نحو منظومة نقل ذكية ومستدامة.

وتطبق وزارة النقل تخفيضاً بنسبة 50% على قيمة تذاكر المونوريل في الحالات التالية:
- كبار السن: لمن هم فوق سن الـ 60 عاماً.

- ⁠ذوو الهمم: وذلك بموجب بطاقات الخدمات المتكاملة.
- ⁠طلاب الجامعات والمدارس: عند إبراز "كارنيه" سارٍ للعام الدراسي الحالي.
- ⁠بعض الفئات الأخرى: مثل ضباط القوات المسلحة والشرطة، والمحاربين القدماء (بموجب الكارنيهات الخاصة بهم).


المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل

أجرت وزارة النقل تعديلا على مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل، وذلك بالتزامن مع انطلاق تشغيل المرحلة الثانية اليوم، السبت 27 يونيو 2026، لترتفع مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن مواعيد تشغيل مونوريل شرق النيل الجديدة.

وتكون المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل يومياً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً، وذلك اعتباراً من صباح اليوم، السبت الموافق 27 يونيو 2026، ويتم تشغيل المونوريل بكامل مساره من محطة «استاد القاهرة» بمدينة نصر وحتى محطة «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي 22 محطة.

محطات المرحلة الثانية

استاد القاهرة: تخدم مجمع الاستاد الدولي، والصالة المغطاة، ومجمع حمامات السباحة، ونادي الزهور الرياضي، وفندق سونستا، والهيئة العامة للاستعلامات.

هشام بركات: تخدم مسجد رابعة العدوية، ومستشفى دار الفؤاد، والمراكز الطبية بشارع الطيران، وكمبوند تراس، وتوكانو مول.

جامعة الأزهر: تخدم محطة جامعة الأزهر الحرم الرئيسي للجامعة، والمدن الجامعية، ومجمع البحوث الإسلامية، ومدارس ومعاهد الأزهر الشريف، وجامع نوري خطاب، ومستشفى التأمين الصحي.

الحي السابع: تخدم مستشفى الشرطة بمدينة نصر، والمدارس التجريبية ومدارس اللغات، ومحكمة مدينة نصر، وسوق الحي السابع التجاري.

المشير أحمد إسماعيل: تخدم هيئة الطاقة الذرية، وشركة إنبي، ومدرسة المستقبل للغات، ومسجد السلام بمدينة نصر.

جيهان السادات: تخدم محوري شينزو آبي والوفاء والأمل، وشركة تاون جاس.

كيفية الوصول لمونوريل شرق النيل من وسائل النقل الجماعي الأخرى

كشفت وزارة النقل عن طرق الوصول لمونوريل شرق النيل من خلال عدد من المحطات والتي جاءت كالآتي:

1- تبادل الخدمة بين الخط الثالث للمترو ومونوريل شرق النيل في محطة استاد القاهرة.

2- تبادل الخدمة بين الأتوبيس الترددي السريع BRT ومونوريل شرق النيل في محطة المشير طنطاوي.

3- تبادل الخدمة بين القطار الكهربائي الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل في محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.

أسعار تذاكر المونوريل

- منطقة واحدة (حتى 5 محطات): 20 جنيهًا.

- منطقتان (حتى 10 محطات): 40 جنيهًا.

- 3 مناطق (حتى 15 محطة): 55 جنيهًا.

- 4 مناطق (الخط بالكامل): 80 جنيهًا.

ويحصل ركاب مونوريل شرق النيل الممتد من محطة استاد القاهرة حتى محطة مدينة العدالة، على خصم بنسبة 50% على قيمة التذكرة وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى العطلات الرسمية.

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