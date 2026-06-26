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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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شجع منتخب مصر.. رابط وخطوات وأسعار حجز تذاكر الفان زون بالعاصمة الجديدة

الفان زون بالعاصمة الجديدة
الفان زون بالعاصمة الجديدة
خالد يوسف

مع اقتراب صافرة البداية لمباراة الحسم بين منتخبنا الوطني ومنتخب إيران، في ختام دور المجموعات لكأس العالم 2026، تعيش الشوارع المصرية حالة من الترقب الكروي الكبير، حيث يتصدر منتخب مصر حالياً مجموعتهم برصيد 4 نقاط، مما يجعل هذه المواجهة محطة مفصلية نحو التأهل للأدوار الإقصائية، وهو ما أشعل حماس الجماهير الراغبة في عيش أجواء المونديال الحقيقية بعيدا عن شاشات المنازل.

أجواء تحاكي المدرجات العالمية

سعت الدولة لتوفير تجربة استثنائية للمشجعين من خلال "Egyptian Fan Zone" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تصميم المنطقة لتكون متنفساً رياضياً متكاملاً، يمنح الحضور شعور التواجد داخل الاستادات العالمية، مع تجهيزات تقنية حديثة وشاشات عرض عملاقة تضمن متابعة دقيقة لكل تفاصيل المباراة، بالإضافة إلى وجود استوديو تحليلي يثري تجربة المشاهدة.

وتوفر منطقة Fan Zone بالعاصمة الإدارية الجديدة، العديد من الفعاليات الترفيهية والألعاب، لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026، بأريحية. 

خطوات حجز تذاكر "فان زون" أون لاين

في إطار تسهيل الإجراءات على الجماهير، أتاحت الجهات المنظمة إمكانية حجز الدعوات بشكل إلكتروني ومجاني، لضمان تنظيم دخول آلاف المشجعين والاستمتاع بالحدث:

 رابط الحجز: يمكن للجماهير زيارة منصة تذكرتي المخصصة لفعاليات الفان زون.

 عملية التسجيل: اتباع الخطوات الموضحة على الموقع للحصول على التذكرة.

- إدخال البيانات الشخصية بدقة «الاسم، رقم الهاتف، الرقم القومي».

- ⁠تأكيد التسجيل وانتظار رسالة نصية تتضمن رقم التذكرة.

- ⁠الاحتفاظ بالدعوة الإلكترونية لإبرازها عند الدخول.

- ⁠الدخول يتم لحاملي الدعوة لضمان التنظيم وسلامة الجماهير.

رابط حجز تذاكر الفان زون بالعاصمة الجديدة

يستطيع العديد من الأشخاص، الدخول إلى الفان زون، بشكل مجاني، ولكن من خلال دعوة مسبقة يتم الحصول عليها إلكترونيًا عبر منصة «تذكرتي»، ويمكن للجماهير التسجيل للحصول على الدعوة المجانية أو التذاكر عبر هذا الرابط هــــنــــــا.

أسعار تذاكر الفان زون بالعاصمة الجديدة

تبلغ أسعار تذكرة الدخول العامة لمنطقة المشجعين الفان زون «Egyptian Fan Zone» بالعاصمة الجديدة 300 جنيه، وذلك لمشاهدة مباريات دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

مواعيد فعاليات الفان زون بالعاصمة الجديدة

تبدأ فعاليات الفان زون يوميًا من الساعة الخامسة مساءً، مع تشغيل وسائل النقل حتى ساعات متأخرة من الليل.

مواصلات فان زون بالعاصمة الجديدة

يمكن الوصول إلى Egyptian Fan Zone بسهولة عبر منظومة نقل حديثة تربط القاهرة بالعاصمة الإدارية، من بينها:

- أتوبيسات النقل الداخلي: بعد الوصول إلى محطات المونوريل أو القطار الكهربائي، تتوفر حافلات كهربائية مخصصة لنقل الجماهير مباشرة إلى منطقة المشجعين.

- مونوريل شرق النيل: يعد الخيار الأسرع للوصول إلى قلب العاصمة الإدارية، حيث ينطلق عبر عدة محطات وصولًا إلى محطة مدينة الفنون والثقافة

- القطار الكهربائي الخفيف: وسيلة سريعة تبدأ من محطة عدلي منصور وصولًا إلى محطة الفنون والثقافة، الأقرب لمنطقة الفعاليات.

نصائح للجماهير

لضمان وصول سلس لمنطقة الفعاليات، تنصح اللجنة المنظمة الجماهير بالتوجه مبكراً إلى موقع الفان زون بالعاصمة الإدارية، والاستفادة من خدمات النقل الجماعي المتاحة، بما في ذلك المونوريل الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية، لضمان تجربة مشاهدة مريحة ومميزة في هذا الكرنفال الكروي الكبير.

شجع منتخب مصر الفان زون أسعار حجز تذاكر الفان زون مباراة الحسم بين منتخبنا الوطني ومنتخب إيران كأس العالم 2026

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