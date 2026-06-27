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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل

المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل
المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن ​المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل، والتي من جانبها أوضحت وزارة النقل تطبيق المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل، اعتبارا من اليوم السبت 27 يونيو 2026.

المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل

ليعمل يوميا من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة مساء، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية من المشروع، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة النقل الجماعي وتيسير حركة تنقل المواطنين.

المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل

أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل

حددت وزارة النقل أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل وفقا لعدد المحطات التي يقطعها الراكب، وذلك على النحو التالي:

20 جنيها للرحلات حتى 5 محطات.
40 جنيها للرحلات حتى 10 محطات.
55 جنيها للرحلات حتى 15 محطة.
80 جنيها للرحلات التي تمتد على كامل الخط.

تشغيل كامل للمسار

ويأتي تعديل مواعيد التشغيل مع دخول الخط الخدمة بكامل مساره، حيث يمتد من محطة "إستاد القاهرة" بمدينة نصر إلى محطة "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورا بـ22 محطة. 

ومن المتوقع أن تسهم ساعات التشغيل الجديدة في استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب، وتوفير وسيلة نقل حديثة وسريعة تربط القاهرة الكبرى بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

تكامل مع وسائل النقل المختلفة

ويعزز مونوريل شرق النيل منظومة النقل الذكي من خلال الربط مع عدد من وسائل النقل الجماعي، إذ يتصل بالخط الثالث لمترو الأنفاق عبر محطة "إستاد القاهرة"، وبمشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) من خلال محطة "المشير طنطاوي"، إلى جانب الربط مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة "مدينة الفنون والثقافة"، بما يسهم في تسهيل الانتقال بين مختلف المناطق والمحاور الرئيسية.

استمرار خصومات التذاكر

وأكدت وزارة النقل استمرار العمل بخصم 50% على أسعار تذاكر المونوريل أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، في إطار تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة، بما يوفر وس
يلة تنقل آمنة وسريعة واقتصادية، ويحد من الاعتماد على السيارات الخاصة ويسهم في تخفيف الكثافات المرورية.

المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل

 

منظومة نقل متكاملة تربط خطوط المترو

يمثل مونوريل شرق النيل إضافة نوعية لمنظومة النقل الجماعي، إذ لا تقتصر أهميته على تقليل زمن الرحلات، بل يمتد دوره إلى تعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة، من خلال الربط المباشر مع عدد من خطوط مترو الأنفاق، بما يتيح سهولة التنقل بين القاهرة الكبرى والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

ويتكامل المونوريل مع:

الخط الثالث لمترو الأنفاق عبر محطة استاد القاهرة، بما يربط مناطق وسط القاهرة ومصر الجديدة بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
الخط الرابع للمترو من خلال محطة هشام بركات، لخدمة المترددين من مناطق الهرم والجيزة عقب تشغيل الخط.
الخط السادس للمترو عبر محطة النرجس، بما يدعم حركة التنقل داخل منطقة القاهرة الجديدة ويخدم ملايين الركاب.

المحطات الجديدة الجاهزة للتشغيل

تشمل المرحلة الجديدة من التشغيل افتتاح ست محطات أمام جمهور الركاب، بعد استكمال التجارب التشغيلية والفنية وفق معايير السلامة، وهي:

محطة استاد القاهرة.
محطة هشام بركات.
محطة نوري خطاب.
محطة الحي السابع.
محطة ذاكر حسين.
محطة مصطفى النحاس.

المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل

مواصفات تشغيلية متطورة

ويعد مونوريل شرق النيل من أحدث وسائل النقل الذكية في مصر، حيث يعمل بنظام التشغيل الآلي دون سائق، ويصل إلى سرعة تشغيلية تبلغ 80 كيلومترا في الساعة، ما يسهم في تقليل زمن الرحلات بين مدينة نصر والعاصمة الإدارية الجديدة، مع توفير أعلى معايير الأمان والراحة، إلى جانب تجهيزات متكاملة تضمن سهولة استخدامه من قبل ذوي الهمم.

كيفية الوصول إلى مونوريل شرق النيل

أتاحت وزارة النقل عدة نقاط تبادل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة لتسهيل الوصول إلى المونوريل، وتشمل:

الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عبر محطة استاد القاهرة.
الربط مع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) من خلال محطة المشير طنطاوي.
الربط مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عبر محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يتيح انتقالا سلسا بين مختلف وسائل النقل الحديثة.

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