برلمانية: كامل الوزير راكب مونوريل بالنقل والتعليم ماشية بجمل

علقت الدكتورة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على قروض وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة وجهود الفريق كامل الوزير وزير النقل.

وقالت الدكتورة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"كامل الوزير راكب مونوريل وباقي الوزارات وخاصة وزارة التعليم راكبه جمل من حيث التطوير".



وتابعت الدكتورة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن :"نسبة القروض بتاعت وزارة النقل عالية جدا وكامل الوزير اكتر وزير بياخد قروض.. عايزين نسيطر على موضوع القروض ونقللها في ظل الظروف الحالية".

