6 محطات جديدة تدخل الخدمة.. تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل غدًا

​أعلنت وزارة النقل تعديل مواعيد تشغيل "مونوريل شرق النيل" ليصبح التشغيل يومياً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً، اعتباراً من صباح غد السبت الموافق 27 يونيو 2026، في إطار التوسع في منظومة النقل الذكي وتزامناً مع بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية.

​يأتي هذا التعديل في مواعيد العمل ليتواكب مع بدء تشغيل المرحلة الثانية من المشروع لاستقبال الجمهور، وسيتم تشغيل المونوريل بكامل مساره من محطة "إستاد القاهرة" بمدينة نصر وحتى محطة "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي 22 محطة.

وتهدف هذه المواعيد الموسعة إلى استيعاب حركة المواطنين المتزايدة وتسهيل تنقلهم خلال ساعات اليوم المختلفة بين القاهرة الكبرى والقاهرة الجديدة وصولاً إلى العاصمة الإدارية.

​الربط مع شبكة النقل القومية

​يعد المونوريل جزءاً أصيلاً من منظومة نقل متكاملة، ويوفر خيارات تبادلية حيوية؛ أبرزها الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة "إستاد القاهرة"، والربط مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة "مدينة الفنون والثقافة"، إضافة إلى الربط المستقبلي مع الخطين الرابع والسادس للمترو. وتساهم هذه الشبكة في ربط الميادين والمحاور الرئيسية، وتسهيل الوصول إلى الجامعات، المستشفيات، المولات التجارية، والمناطق السكنية.

​خصومات مستمرة

أكدت إدارة المونوريل استمرار تقديم خصم 50% على قيمة التذكرة أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

