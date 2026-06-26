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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل غدًا.. وربط مباشر مع الخط الثالث للمترو

مونوريل
مونوريل
رحمة سمير

أكد وزير النقل حسبما ذكرت قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل ستبدأ العمل للجمهور من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة المشير طنطاوي، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى التاسعة مساءً يوميًا.

ربط المونوريل بالخط الثالث للمترو

وأوضح الوزير أن تشغيل المرحلة الجديدة سيسهم في تسهيل حركة التنقل بين القاهرة الكبرى والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تبادل الخدمة بين مونوريل شرق النيل والخط الثالث لمترو الأنفاق عبر محطة استاد القاهرة.

تسهيل حركة المواطنين

وأشار إلى أن المشروع يمثل إضافة مهمة لشبكة وسائل النقل الحديثة، حيث يوفر وسيلة نقل سريعة وآمنة، ويقلل من زمن الرحلات والازدحام المروري، خاصة للمترددين على مناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

خطة لتطوير منظومة النقل

ويأتي تشغيل المرحلة الثانية ضمن خطة وزارة النقل للتوسع في وسائل النقل الجماعي الكهربائية الصديقة للبيئة، وربط المدن الجديدة بشبكة نقل متكاملة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

محطة المشير طنطاوي مونوريل مونوريل شرق النيل الخط الثالث للمترو وزير النقل

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