قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيمة 343 مليون يورو.. أوروبا وأوكرانيا يطلقان برامج لتعزيز التقنيات «مزدوجة الاستخدام»
زلزال 5 ريختر يضرب طاجيكستان
أحمد موسى: مفيش في كأس العالم مجموعة سهلة .. ده إيطاليا مراحتش المونديال
غير الليمون والعسل .. أكلات لن تخطر ببالك تقوي المناعة
أحمد موسى يدافع عن حسام حسن ويرد على المشككين
فرحا بتأهل الفراعنة التاريخي في المونديال .. أحمد موسى يظهر بـ تيشيرت منتخب مصر على الهواء
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء حارة رطبة نهارًا معتدلة ليلًا
بعد إغلاقه منذ زلزال 1992 | الأزهر يوافق على إحلال وتجديد مسجد الإمام الليث بن سعد .. صور
أحمد موسى: لاعبو منتخب مصر رجالة ونرى النسخة الأفضل للفراعنة في مشاركات كأس العالم
أحمد موسى: الغوغاء طلعوا وعملوا حملة قبل مباراة مصر وإيران ومفيش حاجة حصلت
كريم خالد عبد العزيز يكتب: شارع الفن.. لوحة حضارية تزين الجمهورية الجديدة
باسم ياخور يقود أمسية قادة الإنسانية في دبي.. وتكريم نجوم الفن وصناع الأثر من مختلف أنحاء العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لو هتبني .. أسعار الأسمنت | الطن وصل 3500 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
محمد غالي

حافظت أسعار الأسمنت في السوق المحلية على استقرارها خلال تعاملات اليوم، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب، واستمرار حالة الهدوء التي تشهدها أسواق مواد البناء، مع ترقب المتعاملين والمطورين العقاريين لأي مستجدات قد تؤثر على مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم السبت 27 يونيو 2026.. استقرار غالبية الأصناف وارتفاع محدود ببعض المنتجات

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية، اليوم السبت 27 يونيو 2026، حالة من الاستقرار في معظم الأصناف، مع تسجيل ارتفاعات محدودة في عدد من المنتجات، وفق أحدث بيانات أسعار مواد البناء.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

تراوح متوسط سعر الأسمنت البورتلاندي العادي بين 3,500 و3,880 جنيها للطن، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

المصريين 42.5: غير متاح.
المسلح بلس 42.5 (العربية للأسمنت): 3,865 جنيها.
الكينج 52.5 (أسمنت سيناء): 3,870 جنيها.
سوبر سيناء 42.5: 3,770 جنيها.
مصر بني سويف 42.5: 3,700 جنيه.
أسمنت التعمير 32.5: 3,500 جنيه.
العسكري 52.5 (العريش): 3,880 جنيها.
العسكري 42.5: 3,810 جنيهات.
السهم 42.5: 3,705 جنيهات.
وادي النيل 42.5: 3,660 جنيها.
جنوب الوادي 42.5: 3,690 جنيها.
المصري 42.5 (وادي النيل): 3,660 جنيها.

أسعار الأسمنت البورتلاندي البوزلاني

سجلت أسعار الأسمنت البوزلاني متوسطات تراوحت بين 3,585 و3,880 جنيها للطن، وجاءت كالتالي:

صقر سيناء 42.5: 3,670 جنيها.
المعلم 42.5: 3,615 جنيها.
الفهد 42.5: 3,585 جنيها.
المخصوص 42.5: 3,740 جنيها.
النصر 42.5: 3,630 جنيها.
حلوان 42.5: 3,880 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت المقاوم

جاءت أسعار الأسمنت المقاوم على النحو التالي:

المسلح مقاوم: 3,960 جنيها.
حلوان مقاوم: 3,915 جنيها.
المعلم مقاوم: 3,700 جنيه.
السويس مقاوم: 3,925 جنيها.
السهم مقاوم: غير متاح.

أسعار الأسمنت المخلوط

تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 2,800 و3,420 جنيها للطن، وسجلت أبرز المنتجات:

الأصلي 32.5: 3,380 جنيها.
واحة السويس: 2,850 جنيها.
المسلح 32.5 تشطيبات: 3,420 جنيها.
تشطيبات جنوب الوادي: 2,885 جنيها.
تشطيبات التعمير: 2,800 جنيه.
شطبنا: 2,825 جنيها.
أهل مصر 32.5: 3,350 جنيها.
واحة حلوان: 2,850 جنيها.
أيه وان: غير متاح.

أسعار الأسمنت الأبيض

واصل الأسمنت الأبيض تسجيل أعلى الأسعار مقارنة بباقي الأنواع، حيث تراوح متوسط سعر الطن بين 5,525 و6,200 جنيه، وجاءت الأسعار كالتالي:

الفيروز 52.5: 5,600 جنيه.
سوبر سيناء 42.5: 5,525 جنيها.
سوبر رويال: 6,200 جنيه.
إعمار المنيا 52.5: 5,600 جنيه.
رويال العادة 52.5: 5,675 جنيها.
إعمار المنيا 42.5: غير متاح.

أسعار الأسمنت اليوم

أبرز التغيرات في الأسعار

شهدت بعض المنتجات زيادات طفيفة مقارنة بأسعار أمس، أبرزها:

المسلح بلس 42.5 ارتفع بنحو 30 جنيها.
وادي النيل 42.5 والمصري 42.5 ارتفع كل منهما 20 جنيها.
العسكري 42.5 ارتفع 20 جنيها.
الفهد 42.5 ارتفع 30 جنيها.
سوبر سيناء الأبيض 42.5 ارتفع 50 جنيها.
رويال العادة 52.5 ارتفع 50 جنيها.

في المقابل، استقرت أسعار غالبية منتجات الأسمنت الأخرى عند مستوياتها السابقة، مع استمرار عدم توافر أسعار عدد محدود من الأصناف.

أسعار الأسمنت الأسمنت أسواق مواد البناء أسعار الأسمنت اليوم الأسمنت اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

ترشيحاتنا

ياسمينا المصري وأشرف زكي

بعد أزمة تصريحاتها.. المحكمة الاقتصادية تقضي بحبس ياسمينا المصري

منح ومرتبات في 7 دول

فرص لا تعوض.. 7 دول تقدم لك منحاً ومرتبات مجزية للانتقال والعيش فيها

مونوريل شرق النيل

مرحلة جديدة من القطار المعلق.. تعرف على المحطات الجديدة للمونوريل بعد تشغيلها

بالصور

بعد التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.. جولة داخل جراج سيارات نجوم منتخب مصر

منتخبي مصر
منتخبي مصر
منتخبي مصر

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

فيديو

ميرنا الهلباوي

قبل زواجها من أحمد السعدني.. تعرف على أبرز محطات ميرنا الهلباوي

أغنية نص ملعب قلبي

حكيم يطرح نص ملعب.. أغنية جديدة بمفردات مستوحاة من كرة القدم

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد