لو هتبني .. أسعار الأسمنت | الطن وصل 3500 جنيه

حافظت أسعار الأسمنت في السوق المحلية على استقرارها خلال تعاملات اليوم، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب، واستمرار حالة الهدوء التي تشهدها أسواق مواد البناء، مع ترقب المتعاملين والمطورين العقاريين لأي مستجدات قد تؤثر على مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم السبت 27 يونيو 2026.. استقرار غالبية الأصناف وارتفاع محدود ببعض المنتجات

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية، اليوم السبت 27 يونيو 2026، حالة من الاستقرار في معظم الأصناف، مع تسجيل ارتفاعات محدودة في عدد من المنتجات، وفق أحدث بيانات أسعار مواد البناء.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

تراوح متوسط سعر الأسمنت البورتلاندي العادي بين 3,500 و3,880 جنيها للطن، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

المصريين 42.5: غير متاح.

المسلح بلس 42.5 (العربية للأسمنت): 3,865 جنيها.

الكينج 52.5 (أسمنت سيناء): 3,870 جنيها.

سوبر سيناء 42.5: 3,770 جنيها.

مصر بني سويف 42.5: 3,700 جنيه.

أسمنت التعمير 32.5: 3,500 جنيه.

العسكري 52.5 (العريش): 3,880 جنيها.

العسكري 42.5: 3,810 جنيهات.

السهم 42.5: 3,705 جنيهات.

وادي النيل 42.5: 3,660 جنيها.

جنوب الوادي 42.5: 3,690 جنيها.

المصري 42.5 (وادي النيل): 3,660 جنيها.

أسعار الأسمنت البورتلاندي البوزلاني

سجلت أسعار الأسمنت البوزلاني متوسطات تراوحت بين 3,585 و3,880 جنيها للطن، وجاءت كالتالي:

صقر سيناء 42.5: 3,670 جنيها.

المعلم 42.5: 3,615 جنيها.

الفهد 42.5: 3,585 جنيها.

المخصوص 42.5: 3,740 جنيها.

النصر 42.5: 3,630 جنيها.

حلوان 42.5: 3,880 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت المقاوم

جاءت أسعار الأسمنت المقاوم على النحو التالي:

المسلح مقاوم: 3,960 جنيها.

حلوان مقاوم: 3,915 جنيها.

المعلم مقاوم: 3,700 جنيه.

السويس مقاوم: 3,925 جنيها.

السهم مقاوم: غير متاح.

أسعار الأسمنت المخلوط

تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 2,800 و3,420 جنيها للطن، وسجلت أبرز المنتجات:

الأصلي 32.5: 3,380 جنيها.

واحة السويس: 2,850 جنيها.

المسلح 32.5 تشطيبات: 3,420 جنيها.

تشطيبات جنوب الوادي: 2,885 جنيها.

تشطيبات التعمير: 2,800 جنيه.

شطبنا: 2,825 جنيها.

أهل مصر 32.5: 3,350 جنيها.

واحة حلوان: 2,850 جنيها.

أيه وان: غير متاح.

أسعار الأسمنت الأبيض

واصل الأسمنت الأبيض تسجيل أعلى الأسعار مقارنة بباقي الأنواع، حيث تراوح متوسط سعر الطن بين 5,525 و6,200 جنيه، وجاءت الأسعار كالتالي:

الفيروز 52.5: 5,600 جنيه.

سوبر سيناء 42.5: 5,525 جنيها.

سوبر رويال: 6,200 جنيه.

إعمار المنيا 52.5: 5,600 جنيه.

رويال العادة 52.5: 5,675 جنيها.

إعمار المنيا 42.5: غير متاح.

أسعار الأسمنت اليوم

أبرز التغيرات في الأسعار

شهدت بعض المنتجات زيادات طفيفة مقارنة بأسعار أمس، أبرزها:

المسلح بلس 42.5 ارتفع بنحو 30 جنيها.

وادي النيل 42.5 والمصري 42.5 ارتفع كل منهما 20 جنيها.

العسكري 42.5 ارتفع 20 جنيها.

الفهد 42.5 ارتفع 30 جنيها.

سوبر سيناء الأبيض 42.5 ارتفع 50 جنيها.

رويال العادة 52.5 ارتفع 50 جنيها.

في المقابل، استقرت أسعار غالبية منتجات الأسمنت الأخرى عند مستوياتها السابقة، مع استمرار عدم توافر أسعار عدد محدود من الأصناف.