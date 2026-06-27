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تجديد رخصة السيارة 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة ومدة السماح بعد انتهاء الترخيص
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجديد رخصة السيارة 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة ومدة السماح بعد انتهاء الترخيص

تجديد رخصة
تجديد رخصة
محمد غالي

حددت الإدارة العامة للمرور الضوابط والإجراءات المنظمة لتجديد رخص السيارات، موضحة  الأوراق المطلوبة، وخطوات التجديد، إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تتيح إنجاز المعاملات بسهولة، في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.

تجديد رخص السيارات

الخطوات الأساسية لتجديد رخصة السيارة 2026

تشمل عملية تجديد رخصة السيارة عددا من الخطوات الإلزامية التي يتم عملها داخل وحدة المرور.

خطوات تجديد رخصة السيارة

لإتمام إجراءات التجديد، يتعين على مالك المركبة اتباع الخطوات التالية:

1. التوجه إلى وحدة المرور المختصة.
2. استخراج شهادة المخالفات وسدادها إن وجدت.
3. إجراء الفحص الفني للمركبة عند الحاجة.
4. تقديم المستندات المطلوبة.
5. سداد الرسوم والضرائب المقررة.
6. استلام الرخصة الجديدة مرفقة بالملصق الإلكتروني.

تجديد الرخصة إلكترونيا

أتاحت وزارة الداخلية خدمات إلكترونية لتجديد رخص المركبات عبر بوابة مرور مصر، بما يساهم في تقليل التكدس داخل وحدات المرور وتوفير الوقت والجهد.

ولإتمام التجديد إلكترونيا يشترط:

أن تكون المركبة ملاكي أو دراجة نارية.
ألا تتجاوز سعة المحرك 2030 سي سي.
سداد جميع الرسوم والضرائب والمخالفات والتأمين الإجباري.
عدم وجود حظر بيع على المركبة.
توافر الملصق الإلكتروني.
عدم احتياج المركبة إلى فحص فني.

كما يمكن للمستخدم اختيار استلام الرخصة من وحدة المرور أو طلب توصيلها إلى محل الإقامة أو العمل عبر البريد المصري، إذا كانت المركبة مستوفية للشروط ولا تتطلب فحصا فنيا.

تجديد رخص السيارات

خدمة توصيل الرخصة

تتيح المنظومة الإلكترونية خدمة توصيل الرخصة إلى العنوان المحدد بعد الانتهاء من إجراءات الإصدار، مع إمكانية متابعة حالة الطلب ورقم شحنة التوصيل إلكترونيا.

المستندات المطلوبة لتجديد الرخصة

يتطلب تجديد رخصة السيارة تقديم المستندات التالية:

أصل الرخصة السابقة.
صورة من بطاقة الرقم القومي السارية مع الاطلاع على الأصل.
شهادة براءة الذمة (شهادة المخالفات).
نموذج طلب تجديد الرخصة.
سداد التأمين الإجباري.
سداد الضرائب والرسوم المقررة.
شراء ملف التجديد.
اجتياز الفحص الفني والتأكد من توافر اشتراطات الأمن والمتانة.
توفير حقيبة إسعافات أولية، ومثلث عاكس، وطفاية حريق وفق الاشتراطات.

مدة السماح بعد انتهاء رخصة السيارة

ينص قانون المرور على منح السيارات الملاكي مهلة سماح لمدة 30 يوما تبدأ من تاريخ انتهاء الرخصة، ويجوز خلالها تجديد الترخيص دون توقيع غرامة تأخير، مع استمرار صلاحية السيارة للسير خلال تلك الفترة، بشرط أن تكون وثيقة التأمين الإجباري سارية.

أما السيارات الأجرة فلا تتمتع بفترة سماح، ويجب تجديد الترخيص فور انتهاء مدته.

كما يتيح القانون تجديد الرخصة سواء من خلال مالك المركبة أو وكيل عنه بموجب توكيل رسمي يبيح التعامل مع إدارات المرور.

تجديد رخص السيارات

منظومة رقمية لتسهيل الخدمات

تعتمد خدمات المرور الإلكترونية على أنظمة رقمية مؤمنة وقواعد بيانات حديثة تضمن حماية بيانات المواطنين وسرية معاملاتهم، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتقليل الضغط داخل وحدات المرور، وتسريع إنجاز إجراءات الترخيص والتجديد بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

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