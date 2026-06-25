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الغربية.. ضبط طن سناكس وزيت مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. ضبط طن سناكس وزيت مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

في ضربة رقابية جديدة تؤكد استمرار إحكام الرقابة على منظومة تداول الغذاء داخل محافظة الغربية، أسفرت حملات الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن ضبط طن من السناكس بدون أي بيانات تعريفية، إلى جانب كميات من الزيت مجهول المصدر، داخل مصنع غير مرخص يعمل بالمخالفة للاشتراطات، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تُنفذ على المنشآت الغذائية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث شنت فرق التفتيش بفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، بقيادة المهندسة حنان عامر، حملات رقابية موسعة ومفاجئة استهدفت الأسواق ومنافذ بيع الأغذية ومصانع التصنيع الغذائي والمخازن، مع التركيز على المنشآت المخالفة وغير المرخصة.

تحرك تنفيذي عاجل 

ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي إطار خطة متكاملة لمتابعة جميع حلقات تداول الغذاء من المصدر وحتى وصول المنتج إلى المستهلك النهائي، مشيرة إلى أن فرق التفتيش تعمل وفق معايير رقابية وصحية دقيقة لضمان سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات المقررة.

وأكد محافظ الغربية أن صحة المواطن خط أحمر، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي منشأة تتلاعب في سلامة الغذاء أو تطرح منتجات مجهولة المصدر تمثل خطرًا على المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مدار الساعة بكافة المراكز والمدن، واتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد كل من يثبت تورطه في مخالفة الاشتراطات الصحية أو تعريض المواطنين للخطر.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات حملات تموينية رقابية

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