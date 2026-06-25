خطر على الصحة العامة.. حملة تموينية تسقط مصنع عصائر وآيس كريم غير مرخص في الفيوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حملة نفذتها مديرية التموين بمحافظة الفيوم، تمكنت خلالها من ضبط معمل ومصنع غير مرخص لإنتاج العصائر والآيس كريم، يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويستخدم ألوانًا صناعية محظور استخدامها بكميات كبيرة، بما يشكل خطرًا على الصحة العامة للمستهلكين.

وأظهر الفيديو جانبًا من أعمال الحملة، حيث أسفرت عن ضبط كميات من خامات الإنتاج، والألوان الصناعية المستخدمة في التصنيع، إلى جانب كميات من المنتج النهائي المعد للتداول بالأسواق.

كما تمكنت الحملة من ضبط أسطوانات غاز منزلية صغيرة مخصصة للاستخدام المنزلي، تبين استخدامها داخل المصنع في عمليات الإنتاج، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود الأجهزة الرقابية لمكافحة المصانع غير المرخصة، والتصدي للمنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على صحة المواطنين.