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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص لابتوبات 2026.. مواصفات قوية بأسعار لا تصدق

أرخص لابتوبات 2026
أرخص لابتوبات 2026
شيماء عبد المنعم

مع الارتفاع الكبير في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب العالمي على رقائق المعالجة خلال العام الماضي، شهدت العديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ارتفاعا ملحوظا في أسعارها، بما في ذلك أجهزة الحواسيب المحمولة. 

ورغم ذلك، ما تزال هناك خيارات متوفرة في السوق بأسعار مناسبة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين، سواء كانوا طلابا أو لاعبين أو مستخدمين عاديين، وفيما يلي نستعرض أرخص لابتوبات 2026 التي تقدم قيمة جيدة مقابل السعر، وتعد خيارا مناسبا للاستخدام اليومي.

أرخص لابتوبات 2026

1. لابتوب Acer Aspire Go 15:

يعد Acer Aspire Go 15 من أبرز الخيارات الاقتصادية لمستخدمي ويندوز، ويصنف كأحد أكثر أجهزة أيسر توفرا من حيث السعر، حيث يبدأ سعره من نحو 300 دولار ويصل إلى أقل من 500 دولار حسب المواصفات.

يأتي الجهاز بخيارات معالجات مثل Intel Core i3-N355 أو AMD Ryzen 3 7320U، مع ذاكرة عشوائية تبدأ من 8 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت SSD، كما تتوفر نسخ بسعة 512 جيجابايت وذاكرة 16 جيجابايت بسعر أقل من 500 دولار في بعض الإصدارات.

ويتميز الجهاز بتوفير مجموعة جيدة من المنافذ مثل HDMI وUSB-A وUSB-C ومنفذ سماعات 3.5 ملم، لكنه لا يحتوي على منفذ إيثرنت، ما يجعل الاتصال عبر Wi-Fi الخيار الوحيد.

Acer Aspire Go 15

2. لابتوب أبل MacBook Neo:

يمثل MacBook Neo خيار أبل الاقتصادي، بسعر يبدأ من 699 دولارا، ويعد الأرخص في تاريخ أجهزة ماك بوك.

يعمل الجهاز بمعالج Apple A18 Pro، ويضم وحدة معالجة مركزية سداسية النوى، مع معالج رسوميات 5 أنوية، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وسعة تخزين 256 جيجابايت SSD.

وتشير التقارير إلى عمر بطارية يصل إلى 16 ساعة في بعض الاستخدامات، بينما يبلغ متوسط الاستخدام الفعلي نحو 13 ساعة. ويضم الجهاز منفذي USB-C فقط، أحدهما USB 2، لكنه يتميز بتصميم معدني فاخر وشاشة عالية الجودة.

MacBook Neo

3. لابتوب Asus Chromebook Plus CX34:

يعتبر Asus Chromebook Plus CX34 خيارا مناسبا لمستخدمي نظام كروم أو إس، حيث يتراوح سعره بين 400 و500 دولار تقريبا.

يأتي بمعالج Intel Core i3-1215U أو i3-1315U، مع ذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين حتى 512 جيجابايت، كما يوفر مجموعة منافذ جيدة تشمل USB-C وUSB-A وHDMI ومنفذ سماعات.

ويتميز بلوحة مفاتيح مريحة وأداء مستقر، إضافة إلى خلوه من البرامج المثبتة مسبقا الموجودة عادة في أجهزة ويندوز.

Asus Chromebook Plus CX34

4. Lenovo Chromebook Duet 11:

يأتي Lenovo Chromebook Duet 11 (Gen 9) كجهاز 2 في 1 قابل للفصل، مصمم بشكل أساسي للاستخدام التعليمي أو الاستخدام السريع والخفيف.

يضم شاشة بحجم 11 بوصة، ويعمل بمعالج MediaTek Kompanio 838، مع خيارات ذاكرة 4 أو 8 جيجابايت، وتخزين 64 أو 128 جيجابايت eMMC.

ويباع بسعر أقل من 400 دولار، وقد ينخفض إلى أقل من 300 دولار خلال فترة العروض، ورغم أدائه المحدود، إلا أنه يتميز بشاشة لمس جيدة وجودة تصنيع مقبولة، مع ملاحظة أن لوحة المفاتيح صغيرة نسبيا وقد لا تكون مريحة للجميع.

Lenovo Chromebook Duet 11
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