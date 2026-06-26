قضايا الزمالك المتبقية للحصول على الرخصة الأفريقية

كشف الإعلامي أمير هشام أن نادي الزمالك نجح رسميًا في حل قضيتين من القضايا المعلقة ضده، والتي كانت تمثل عائقًا أمام الحصول على الرخصة الأفريقية والمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أمير هشام أن الزمالك أنهى أزمة الفلسطيني عمر فرج، والتي بلغت قيمتها مليونًا و700 ألف دولار، بالإضافة إلى قضية أحمد الجفالي، مشيرًا إلى أن النادي يسابق الزمن لإنهاء باقي الملفات قبل انتهاء مهلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المحددة يوم 25 يوليو لتسوية القضايا.

وأضاف أمير هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية، أن القضايا المتبقية أمام الزمالك تتمثل في:

قضية البرتغالي جوزيه جوميز بقيمة 120 ألف دولار، وهي مستحقات مالية متأخرة للمدرب السابق.

قضية التونسي فرجاني ساسي بقيمة 505 آلاف دولار، مع وجود محاولات للتوصل لاتفاق، حيث لعب طارق حامد دورًا في تقريب وجهات النظر بعد توليه منصبًا داخل إدارة النادي.

قضية نادي نهضة الزمامرة المغربي الخاصة بصفقة صلاح مصدق، وتبلغ قيمتها 250 ألف دولار، بعد التوصل لتسوية مع اللاعب.

قضية السنغالي إبراهيما نداي بقيمة مليون و600 ألف دولار، وتعد من أصعب الملفات على النادي.

قضية نادي سانت إتيان الفرنسي الخاصة بأقساط صفقة المغربي محمود بنتايك، وتبلغ قيمتها 500 ألف دولار.

قضية اتحاد طنجة المغربي بقيمة 350 ألف دولار من صفقة اللاعب المغربي عبد الحميد معالي، وهي آخر الملفات التي ظهرت قبل موعد 31 مارس.



وأكد أمير هشام أن نسبة نجاح الزمالك في إنهاء هذه القضايا قبل يوم 25 يوليو المقبل تصل إلى 90%، خاصة في ظل تحركات الإدارة الحالية للتوصل إلى حلول سواء من خلال السداد أو جدولة المستحقات.

وأشار إلى أن حسم هذه الملفات سيكون خطوة حاسمة أمام الزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل.