أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، اهتماما واسعا من قبل المواطنين والمستثمرين، باعتبار الذهب أحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار، إلى جانب كونه مؤشرا مهما يعكس تطورات الأوضاع الاقتصادية في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

يواصل المتعاملون في سوق الذهب متابعة الأسعار بصورة يومية، لرصد حركة المعدن النفيس واختيار التوقيت الأنسب للبيع أو الشراء، سواء بهدف الاستثمار طويل الأجل أو الحفاظ على قيمة المدخرات.

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 6,615 جنيها 6,570 جنيها

عيار 21 5,790 جنيها 5,750 جنيها

عيار 18 4,965 جنيها 4,930 جنيها

عيار 14 3,860 جنيها 3,835 جنيها

الجنيه الذهب 46,320 جنيها 46,000 جنيه

الأونصة بالجنيه 205,815 جنيها204,395 جنيها

الأونصة بالدولار 4,080.82 دولارا

ما الذي يحرك أسعار الذهب؟

تتحدد أسعار الذهب وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية، أبرزها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، والسياسات النقدية، وتحركات الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تغيرات أسعار النفط ومعدلات التضخم. كما تؤثر التطورات الاقتصادية والجيوسياسية بشكل مباشر في اتجاهات الأسواق المالية، وهو ما ينعكس على أسعار المعدن النفيس.

ويعرف الذهب بكونه أحد أهم الملاذات الآمنة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، إذ ترتفع معدلات الإقبال عليه مع تصاعد التضخم أو انخفاض أسعار الفائدة، بينما قد تتراجع جاذبيته نسبيا مع قوة الدولار وارتفاع عوائد الأدوات الاستثمارية الأخرى.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب الان في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6,615 جنيها للبيع و6,570 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المحلية، 5,790 جنيها للبيع و5,750 جنيها للشراء.

كما سجل الذهب عيار 18 نحو 4,965 جنيها للبيع و4,930 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3,860 جنيها للبيع و3,835 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46,320 جنيها للبيع و46,000 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر أوقية الذهب 205,815 جنيها للبيع و204,395 جنيها للشراء، بينما سجلت الأوقية في الأسواق العالمية نحو 4,080.82 دولارا.

أسعار الذهب اليوم

الذهب يحافظ على مكانته كوعاء ادخاري واستثماري

على الرغم من التذبذب الذي تشهده الأسواق العالمية، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أكثر الأصول قدرة على الحفاظ على قيمة المدخرات، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المستثمرين والأفراد الراغبين في التحوط ضد تقلبات الأسواق.

وفي ظل استمرار حالة الترقب التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، تبقى متابعة أسعار الذهب بشكل مستمر أمرا ضروريا للراغبين في الشراء أو الاستثمار، لما تمثله من مؤشر مهم لاتجاهات السوق وفرص تحقيق عوائد مناسبة.