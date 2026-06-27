سعر عيار 24 اليوم.. شعبة الذهب: الشراء الآن أفضل من انتظار موجات الصعود المقبلة

واصل الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً وقيمة في السوق المحلية، استقراره خلال تعاملات اليوم السبت 27 يونيو 2026، وسط حالة من الترقب لتحركات المعدن الأصفر عالميًا وانعكاساتها على الأسعار المحلية خلال الفترة المقبلة.



عيار 24 الأعلى سعراً



وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6628 جنيهًا للشراء و6514 جنيهًا للبيع، ليظل الأعلى سعرًا بين مختلف الأعيرة المتداولة في محال الصاغة المصرية، مع استقرار نسبي في حركة البيع والشراء.



استقرار الأعيرة



وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 6076 جنيهًا للشراء و5971 جنيهًا للبيع، فيما سجل عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، 5800 جنيه للشراء و5700 جنيه للبيع، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 4971 جنيهًا للشراء و4885 جنيهًا للبيع.

كما سجل الجنيه الذهب نحو 46.4 ألف جنيه للشراء و45.6 ألف جنيه للبيع، في حين استقرت أسعار الأوقية عالميًا عند 4094 دولارًا للشراء و4093 دولارًا للبيع.

ارتفاعات سابقة

وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات مساء أمس ارتفاعًا بنحو 75 جنيهًا للجرام بمختلف الأعيرة، قبل أن تعاود الاستقرار خلال تعاملات اليوم، في ظل ترقب المستثمرين والمستهلكين لاتجاهات السوق العالمية وأسعار الدولار.



توقعات السوق



وقال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الحالية تمثل فرصة مناسبة للشراء والاستثمار طويل الأجل، مشيرًا إلى أن التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية أثرت بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس.

وأضاف أن الذهب تعرض لتقلبات حادة خلال العام الجاري، إذ سجل مستويات تاريخية مرتفعة قبل أن يتراجع لاحقًا، مؤكدًا أن هذه المؤثرات مؤقتة، وأن المعدن الأصفر مرشح للعودة إلى الارتفاع على المدى الطويل، خاصة مع استمرار الإقبال على الشراء داخل السوق المحلية.