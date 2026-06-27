قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"زلزال سياسي" داخل الحزب الديمقراطي.. صعود ممداني يعمّق الانقسام حول دعم إسرائيل
أخبار التوك شو | شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين ومفاجأة بشأن حالة الجو في بداية الصيف 2026
موعد مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026
الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأيام القادمة والرطوبة عالية
وزيرة إسرائيلية تحذر: الطموحات التركية تهديد إقليمي متصاعد
وزير الخارجية: مصر تتبنى رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة
رجلها اتكسرت.. القبض على سائق ميكروباص صدم فتاة بمصر الجديدة
كيف يحرم الذنب صاحبه من الرحمة والنصرة؟.. علي جمعة يوضح
السكة الحديد: تأخيرات بعض قطارات القاهرة الإسكندرية نتيجة لصيانة الإشارات
بعد قرار الـ 15%.. خطوات الاستعلام عن معاشات يوليو بالزيادة الجديدة إلكترونيًا
إسرائيل تستعد لجولة من الضربات القوية في اليمن وسط تصعيد مع الحوثيين
لماذا خسر الذهب 452 دولارًا في شهر واحد؟..خبير يجيب ويرشح الشراء التدريجي للمستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 24 اليوم.. شعبة الذهب: الشراء الآن أفضل من انتظار موجات الصعود المقبلة

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

واصل الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً وقيمة في السوق المحلية، استقراره خلال تعاملات اليوم السبت 27 يونيو 2026، وسط حالة من الترقب لتحركات المعدن الأصفر عالميًا وانعكاساتها على الأسعار المحلية خلال الفترة المقبلة.
 

عيار 24 الأعلى سعراً
 

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6628 جنيهًا للشراء و6514 جنيهًا للبيع، ليظل الأعلى سعرًا بين مختلف الأعيرة المتداولة في محال الصاغة المصرية، مع استقرار نسبي في حركة البيع والشراء.
 

استقرار الأعيرة
 

وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 6076 جنيهًا للشراء و5971 جنيهًا للبيع، فيما سجل عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، 5800 جنيه للشراء و5700 جنيه للبيع، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 4971 جنيهًا للشراء و4885 جنيهًا للبيع.
كما سجل الجنيه الذهب نحو 46.4 ألف جنيه للشراء و45.6 ألف جنيه للبيع، في حين استقرت أسعار الأوقية عالميًا عند 4094 دولارًا للشراء و4093 دولارًا للبيع.
ارتفاعات سابقة
وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات مساء أمس ارتفاعًا بنحو 75 جنيهًا للجرام بمختلف الأعيرة، قبل أن تعاود الاستقرار خلال تعاملات اليوم، في ظل ترقب المستثمرين والمستهلكين لاتجاهات السوق العالمية وأسعار الدولار.
 

توقعات السوق
 

وقال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الحالية تمثل فرصة مناسبة للشراء والاستثمار طويل الأجل، مشيرًا إلى أن التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية أثرت بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس.
وأضاف أن الذهب تعرض لتقلبات حادة خلال العام الجاري، إذ سجل مستويات تاريخية مرتفعة قبل أن يتراجع لاحقًا، مؤكدًا أن هذه المؤثرات مؤقتة، وأن المعدن الأصفر مرشح للعودة إلى الارتفاع على المدى الطويل، خاصة مع استمرار الإقبال على الشراء داخل السوق المحلية.

اسعار الذهب سعر الذهب الذهب فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

منتخب مصر

تركي آل الشيخ يعلق على مباراة مصر وإيران: الحكم مش سالك

هبوط أرضي مفاجئ بعد نفق زهراء المعادي

الأرض بلعت العربيات.. هبوط أرضي مفاجئ بعد نفق زهراء المعادي على طريق القطامية السخنة

ترشيحاتنا

الفضة

الفضة تفقد 8 جنيهات للجرام في أسبوع.. وعيار 999 يهبط لـ104 جنيهات

المرتبات

هيوصل لـ 10 آلاف جنيه.. بعد أيام زيادة الحد الأدني للأجور

بيير-أوليفييه جورينشاس

صندوق النقد يحذر: الحرب التجارية الانتقامية تهدد الاقتصاد العالمي

بالصور

لوك لافت .. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

لا بنزين ولا كهربا.. أسرع موتوسيكل في العالم يعمل بالماء

أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature

الجمهور المغربي يستقبل تامر حسني بحفاوة شديدة

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

جمبسوت لافت.. ريهام عبد الغفور تخطف الانظار في حفل زفاف أحمد السعدني

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد