أخبار التوك شو | شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين ومفاجأة بشأن حالة الجو في بداية الصيف 2026

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

رياح ورطوبة.. مفاجأة بشأن حالة الجو في بداية الصيف 2026



دخلت البلاد خلال الأسبوع الماضي بشكل رسمى فصل الصيف، والجميع يسأل عن حالة الجو، وهل الصيف الحالي سيكون الأشد حرارة بسبب التغيرات الجوية، أم أن هذه الأخبار مجرد شائعات تظهر في بداية كل صيف.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواءً صيفية مستقرة، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجة واحدة.

وقالت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة القناة الأولى، إن هناك كتلًا هوائية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.



نقيب الفلاحين: السعر العادل لكيلو الدواجن 100 جنيه

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الدواجن تشهد خلال هذه الفترة انخفاضات كبيرة، مشيرًا إلى أن السعر العادل لوصول كيلو الدواجن إلى المستهلك يجب أن يبلغ نحو 100 جنيه.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن، بما تشمل من الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، تبلغ نحو 90 جنيهًا، بينما يحقق المربي ربحًا يقدر بنحو 10 جنيهات، مؤكدًا أن بيع الدواجن بأقل من 100 جنيه يتسبب في خسائر كبيرة للمربين.



الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

شهدت أسعار الذهب خلال الأشهر الأخيرة وتحديدا منذ فبراير من العام الحالي انخفاضات في أسعار الذهب، وذلك بعد موجة من الارتفاعات قد شهدتها الأسعار في نهاية العام الماضي.

وخلال الفترة الأخيرة يسأل معظم المواطنين عن المؤشرات والسيناريوهات الخاصة بأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، هل سيكون هناك تحركات أو انخفاضات جديدة.

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، أن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة ضغوط بيعية عالمية مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، مشددًا على أن المعدن الأصفر سيظل أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن على المدى الطويل.

أول تعليق من والد محمود صابر بعد هدفه التاريخي في شباك إيران

أكد والد الكابتن محمود صابر، نجم نادي زد ومنتخب مصر، أن جميع أفراد الأسرة كانوا في حالة فرح شديدة بعد مشاركته في مباراة اليوم أمام إيران، وإحرازه هدف المنتخب الوحيد في الدقائق الأولى من اللقاء.

وأضاف والد الكابتن محمود صابر، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه منذ علمه بتواجد نجله في التشكيل الأساسي، ظل يدعو له بالتوفيق، والحمد لله نجح في تقديم أداء مميز وأحرز هدفًا للمنتخب في شباك إيران.

ولفت إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية، معربًا عن سعادته بالتعادل والتأهل إلى دور الـ32، مؤكدًا أن الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت ضغطًا كبيرًا.

وكشف تفاصيل الاتصال الذي دار بينه وبين محمود صابر قبل المباراة، موضحًا أنه طلب من جميع أفراد الأسرة الدعاء له، مؤكدًا أن والدته وجميع أفراد العائلة كانوا يدعون له بالتوفيق وإسعاد الشعب المصري.

العضلة الخلفية.. مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح وخروجه من الملعب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية أن الكابتن حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، قال إن قائد منتخب مصر محمد صلاح اشتكى من آلام في العضلة الخلفية ما استدعى خروجه في الشوط الثاني.

نجح منتخب مصر في مواصلة مشواره ببطولة كأس العالم 2026، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في مواجهة مرتقبة ضمن الأدوار الإقصائية، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف منتخب بلجيكا.

تعادل ثمين أمام إيران يؤكد التأهل

أنهى منتخب مصر منافسات دور المجموعات بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 أمام منتخب إيران، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة. وقدم الفراعنة أداءً متوازنًا خلال اللقاء، ليحصدوا نقطة ثمينة ضمنت لهم الاستمرار في البطولة، بعدما حافظوا على وصافة المجموعة والتأهل رسميًا إلى الدور التالي.

وظهر المنتخب المصري بصورة جيدة خلال مرحلة المجموعات، حيث نجح في جمع عدد مميز من النقاط، ليؤكد أحقيته بالتواجد بين أفضل 32 منتخبًا في المونديال، وسط طموحات كبيرة بمواصلة النتائج الإيجابية.

أسعار الكهرباء .. مصطفى بكري يوجه طلبا عاجلا للحكومة

يتابع جميع المواطنين الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة ووزارة الكهرباء والبترول، في توفر الطاقة الخاصة بتشغيل المحطات الكهربائية حتى لا تحدث أي مشكلات بالكهرباء، أو الاتجاه لـ تخفيف الأحمال.

طالب الإعلامي مصطفى بكري الحكومة بعدم إقرار أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن الأوضاع المعيشية أصبحت شديدة الصعوبة على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء لو كانت بسيطة ستشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المواطنين ينتظرون قرارات تراعي الظروف الاجتماعية الصعبة.



منتخب مصر هيلعب مع مين بدور الـ 32.. تفاصيل

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن منتخب مصر يضرب موعدًا مع أستراليا في دور الـ32 لكأس العالم 2026، بعد التعادل منذ دقائق مع منتخب إيران.

نجح منتخب مصر في مواصلة مشواره ببطولة كأس العالم 2026، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في مواجهة مرتقبة ضمن الأدوار الإقصائية، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة خلف منتخب بلجيكا.

تعادل ثمين أمام إيران يؤكد التأهل

أنهى منتخب مصر منافسات دور المجموعات بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1 أمام منتخب إيران، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة. وقدم الفراعنة أداءً متوازنًا خلال اللقاء، ليحصدوا نقطة ثمينة ضمنت لهم الاستمرار في البطولة، بعدما حافظوا على وصافة المجموعة والتأهل رسميًا إلى الدور التالي.

وظهر المنتخب المصري بصورة جيدة خلال مرحلة المجموعات، حيث نجح في جمع عدد مميز من النقاط، ليؤكد أحقيته بالتواجد بين أفضل 32 منتخبًا في المونديال، وسط طموحات كبيرة بمواصلة النتائج الإيجابية.