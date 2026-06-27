رياح ورطوبة.. مفاجأة بشأن حالة الجو في بداية الصيف 2026

دخلت البلاد خلال الأسبوع الماضي بشكل رسمى فصل الصيف، والجميع يسأل عن حالة الجو، وهل الصيف الحالي سيكون الأشد حرارة بسبب التغيرات الجوية، أم أن هذه الأخبار مجرد شائعات تظهر في بداية كل صيف.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواءً صيفية مستقرة، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجة واحدة.

الأرصاد

وقالت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة القناة الأولى، إن هناك كتلًا هوائية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

الأرصاد

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة تبلغ 35 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى نحو 38 درجة.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة تختلف من منطقة إلى أخرى، موضحة أن المناطق الساحلية تسجل أعلى معدلات للرطوبة، حيث تصل إلى 85%، لافتة إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان عادةً ارتفاعًا أكبر في نسب الرطوبة.

الرمال أو الأتربة

وأوضحت أن نسب الرطوبة ترتفع أيضًا خلال ساعات الليل، مشيرة إلى أن سرعة الرياح اليوم قد تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة، لكنها لن تكون مصحوبة بالرمال أو الأتربة.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة تبلغ 35 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى نحو 38 درجة.

صيف 2026

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التوقعات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة خلال صيف 2026 ستكون في أغلب الفترات أعلى من المعدلات الطبيعية، أن الرطوبة تجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة أعلى من قيمها الفعلية بما يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، لافتة إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان أعلى نسب للرطوبة.

وأكدت منار غانم، أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية في معظم فترات الصيف، كما حدث في صيف عام 2024، مع وجود فترات محدودة قد تسجل درجات حرارة حول المعدلات أو أقل منها، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد الإحساس بحرارة الطقس.