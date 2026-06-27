قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن يدين هجوما إيرانيا بمسيرات على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها
"زلزال سياسي" داخل الحزب الديمقراطي.. صعود ممداني يعمّق الانقسام حول دعم إسرائيل
أخبار التوك شو | شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين ومفاجأة بشأن حالة الجو في بداية الصيف 2026
موعد مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026
الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأيام القادمة والرطوبة عالية
وزيرة إسرائيلية تحذر: الطموحات التركية تهديد إقليمي متصاعد
وزير الخارجية: مصر تتبنى رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة
رجلها اتكسرت.. القبض على سائق ميكروباص صدم فتاة بمصر الجديدة
كيف يحرم الذنب صاحبه من الرحمة والنصرة؟.. علي جمعة يوضح
السكة الحديد: تأخيرات بعض قطارات القاهرة الإسكندرية نتيجة لصيانة الإشارات
بعد قرار الـ 15%.. خطوات الاستعلام عن معاشات يوليو بالزيادة الجديدة إلكترونيًا
إسرائيل تستعد لجولة من الضربات القوية في اليمن وسط تصعيد مع الحوثيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رياح ورطوبة.. مفاجأة بشأن حالة الجو في بداية الصيف 2026

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

دخلت البلاد خلال الأسبوع الماضي بشكل رسمى فصل الصيف، والجميع يسأل عن حالة الجو، وهل الصيف الحالي سيكون الأشد حرارة بسبب التغيرات الجوية، أم أن هذه الأخبار مجرد شائعات تظهر في بداية كل صيف.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواءً صيفية مستقرة، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجة واحدة.

حالة الطقس غدا
الأرصاد 

وقالت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة القناة الأولى، إن هناك كتلًا هوائية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

الطقس
الأرصاد 

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة تبلغ 35 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى نحو 38 درجة.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة تختلف من منطقة إلى أخرى، موضحة أن المناطق الساحلية تسجل أعلى معدلات للرطوبة، حيث تصل إلى 85%، لافتة إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان عادةً ارتفاعًا أكبر في نسب الرطوبة.

الرمال أو الأتربة

وأوضحت أن نسب الرطوبة ترتفع أيضًا خلال ساعات الليل، مشيرة إلى أن سرعة الرياح اليوم قد تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة، لكنها لن تكون مصحوبة بالرمال أو الأتربة.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة تبلغ 35 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى نحو 38 درجة.

صيف 2026

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التوقعات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة خلال صيف 2026 ستكون في أغلب الفترات أعلى من المعدلات الطبيعية، أن الرطوبة تجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة أعلى من قيمها الفعلية بما يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، لافتة إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان أعلى نسب للرطوبة.

وأكدت منار غانم، أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية في معظم فترات الصيف، كما حدث في صيف عام 2024، مع وجود فترات محدودة قد تسجل درجات حرارة حول المعدلات أو أقل منها، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد الإحساس بحرارة الطقس.

درجة الحرارة الأرصاد الأرصاد الجوية فصل الصيف الصيف حالة الجو التوقعات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

منتخب مصر

تركي آل الشيخ يعلق على مباراة مصر وإيران: الحكم مش سالك

هبوط أرضي مفاجئ بعد نفق زهراء المعادي

الأرض بلعت العربيات.. هبوط أرضي مفاجئ بعد نفق زهراء المعادي على طريق القطامية السخنة

ترشيحاتنا

باسم سمرة

باسم سمرة يسخر من احتفال لاعب إيران بالهدف الملغي بعد تأهل مصر إلى دور الـ32

احمد عبد الوهاب

أحمد عبدالوهاب يحتفل بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بفيديو كوميدى

ليدي جاجا

ليدي جاجا تعاني من أزمة صحية

بالصور

لوك لافت .. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

لا بنزين ولا كهربا.. أسرع موتوسيكل في العالم يعمل بالماء

أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature

الجمهور المغربي يستقبل تامر حسني بحفاوة شديدة

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

جمبسوت لافت.. ريهام عبد الغفور تخطف الانظار في حفل زفاف أحمد السعدني

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد