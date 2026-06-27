كتل هوائية بدون أتربة.. مفاجأة بشأن حالة الجو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواءً صيفية مستقرة، مع تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجة واحدة.

وقالت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة القناة الأولى، إن هناك كتلًا هوائية قادمة من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

الأرصاد

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة تبلغ 35 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة يجعل درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى نحو 38 درجة.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة تختلف من منطقة إلى أخرى، موضحة أن المناطق الساحلية تسجل أعلى معدلات للرطوبة، حيث تصل إلى 85%، لافتة إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان عادةً ارتفاعًا أكبر في نسب الرطوبة.

الرمال أو الأتربة

وأوضحت أن نسب الرطوبة ترتفع أيضًا خلال ساعات الليل، مشيرة إلى أن سرعة الرياح اليوم قد تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة، لكنها لن تكون مصحوبة بالرمال أو الأتربة.