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موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية

موجة حرارية
موجة حرارية
عبد العزيز جمال

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن المفاجأة التي تثير تساؤلات المواطنين حول الشعور بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الحالية، مؤكدة أن هذا الشعور لا يرجع إلى زيادة كبيرة في درجات الحرارة المسجلة، وإنما إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن قيمها الفعلية. 

حالة الطقس و درجات الحرارة

في تطور لافت، أصدر مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية تحذيراً عاجلاً للمزارعين والمواطنين بشأن تعرض البلاد لموجة حرارية طويلة ومستمرة، تتزامن مع البداية الفلكية والرسمية لفصل الصيف، ومن المتوقع أن تبدأ اعتباراً من اليوم الجمعة ولمدة أسبوعين كاملين على الأقل، مما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع هذه الأجواء الاستثنائية.

سبب الشعور بالحر الشديد رغم استقرار درجات الحرارة

أوضحت الدكتورة منار غانم أن متوسط درجات الحرارة العظمى حتى نهاية الشهر يتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، مقارنة بـ33 و34 درجة خلال الأيام الماضية، وهو ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة. 

وأشارت إلى أن معظم الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد تأتي من فوق البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، وبالتالي زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم الفعلية المسجلة.

حالة الطقس غدا

 وأضافت أن حالة الطقس اعتباراً من الأسبوع المقبل ستكون حارة رطبة إلى شديدة الحرارة رطبة خلال ساعات النهار، مشيرة إلى أن المناطق الساحلية تُعد الأعلى من حيث نسب الرطوبة، رغم أنها الأقل في درجات الحرارة مقارنة بالمناطق الداخلية.

ذروة ارتفاع الرطوبة ونصائح الوقاية

شددت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية على أن ذروة ارتفاع نسب الرطوبة تكون خلال شهري يوليو وأغسطس، بالتزامن مع قوة أشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، ما يستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة. 

كما أوضحت أن أعلى معدلات الرطوبة تُسجل خلال ساعات الليل، خاصة مع هدوء سرعة الرياح، وهو ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر والالتزام بالإرشادات الوقائية للتعامل مع الأجواء الحارة.

تحذير عاجل من موجة حرارية لمدة أسبوعين

في سياق متصل، أصدر مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيراً عاجلاً للمزارعين والمواطنين بشأن تعرض البلاد لموجة حرارية طويلة ومستمرة. 

ووفقاً لقراءات نماذج الإنذار المناخي المبكر، من المتوقع أن تبدأ هذه الموجة شديدة الحرارة اعتباراً من يوم الجمعة القادم ولمدة أسبوعين كاملين على الأقل (حتى 9 يوليو)، وهي الفترة التي تواكب حسابياً من 18 بؤونة إلى 2 أبيب بالتقويم القبطي، مما يجعل هذه الموجة استثنائية من حيث مدتها وشدتها.

حالة الطقس غدا

3 مظاهر مناخية استثنائية خلال الموجة الحارة

أوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن هذه الفترة ستشهد 3 مظاهر مناخية استثنائية:

توالي الموجات شديدة الحرارة دون انقطاع مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

زيادة تدفق الطاقة الحرارية والإشعاع الشمسي نهاراً.

ارتفاع الرطوبة النسبية في الصباح الباكر، مما يتسبب في زيادة تشكل الندى والرطوبة الحرة على أسطح النباتات.

7 تداعيات زراعية خطيرة على المحاصيل

حذر الدكتور فهيم من 7 ظواهر زراعية وصحية أساسية ستصاحب هذه الموجة، مشيراً إلى أن ارتفاع حرارة الليل سيزيد من معدلات "تنفس الظلام" للنباتات، مما يؤدي إلى هدم المادة الجافة، وزيادة إفراز هرمون "الإيثيلين"، وهو ما يضعف معدلات تحجيم الثمار والحبوب ويدفعها نحو النضج المبكر القسري. 

كما ترتفع خطورة الحشرات حرشفية الأجنحة (ديدان الأوراق والثمار)، خاصة "دودة الحشد الخريفية" التي ستبدأ أجيالها الصيفية الأشرس والأسرع في التطور والظهور على زراعات الذرة المتأخرة بالوجه البحري وشمال الصعيد.

وأضاف أن احتياجات النباتات للمياه سترتفع بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% فوق المعدل الصيفي المعتاد، خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل. 

وتوقع زيادة في لسعات الشمس على ثمار الرمان والطماطم، فضلاً عن تسارع النمو الخضري الذي قد يؤدي إلى ظاهرة "التنفيل" (تساقط الزهر والعقد الحديث) في الخضر الثمرية، وفشل الإخصاب في بعض المحاصيل الحقلية، مع زيادة احتمالية الإصابة بالأمراض المحبة للرطوبة والحرارة مثل "البياض الزغبي".

تحذير من ضربات الشمس للصحة العامة

على صعيد الصحة العامة، حذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال الظهيرة تفادياً للإصابة بضربات الشمس، داعياً المواطنين إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من المخاطر الصحية المصاحبة لهذه الموجة الحارة الاستثنائية.

الأرصاد درجات الحرارة موجة حارة ارتفاع درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية مركز معلومات تغير المناخ الحرارة

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