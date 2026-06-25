الأرصاد تكشف أسباب استقرار الطقس رغم موجات الحر العالمية.. ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

تشهد مختلف أنحاء الجمهورية حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية خلال الأيام الأولى من فصل الصيف، وسط استمرار درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية المعتادة لهذا الوقت من العام، على عكس ما تشهده بعض الدول من موجات حر شديدة.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن استقرار درجات الحرارة يعود إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يحد من الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة، إلى جانب تأثير كتل هوائية معتدلة تساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا.

وأشارت إلى أن المنخفضات الجوية لا تقتصر على فصل الشتاء فقط، بل تظهر أيضًا خلال فصل الصيف، ومن أبرزها منخفض الهند الموسمي، موضحة أن تأثير هذه المنخفضات يختلف باختلاف موقعها ومصدر الكتل الهوائية المصاحبة لها.

وأضافت أن المنخفضات السطحية خلال الصيف قد تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، خاصة إذا كانت الكتل الهوائية قادمة من مناطق صحراوية أو عبر شبه الجزيرة العربية، بينما تسهم المنخفضات الموجودة في طبقات الجو العليا في انتشار السحب والحد من الشعور بارتفاع الحرارة.

وأكدت أن نشأة المنخفضات الجوية ترتبط بفروق درجات الحرارة بين المناطق المختلفة وما ينتج عنها من تغيرات في قيم الضغط الجوي، وهو ما يؤدي إلى تكوّن مناطق الضغط المنخفض والمرتفع.

وفي السياق نفسه، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء المستقرة تستمر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة، في حين تظل الأجواء شديدة الحرارة على محافظات الجنوب، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

ونصحت الهيئة المواطنين بالإكثار من شرب المياه والسوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مؤكدة أن استمرار تأثير المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا يساعد على الحفاظ على استقرار الطقس وعدم حدوث ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة