قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد فعاليات احتفال وزارة الخارجية المصرية بمرور مائتي عام على تأسيسها| صور
شهادة مسئول الشئون القانونية تكشف مفاجأة في قضية رشوة وزارة البيئة
في مئويتها الثانية.. مدبولي: الخارجية المصرية تدخل قرنها الثالث مستندة إلى تاريخ مجيد ودور وطني راسخ
تحويل الهواء إلى مياه.. باحث مصري يبتكر جهازًا لاستخلاص المياه من الرطوبة
فرق البحث والإنقاذ الأمريكية تتجه إلى فنزويلا
حالة الطقس غدا الجمعة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا
أول تعليق من طبيبة الأسنان بعد الاعتداء عليها داخل أحد المراكز بشبرا الخيمة
الذهب خسر 1280 جنيهًا في شهر.. سعر عيار 21 الآن
ممداني: كأس العالم يحقق أكثر من الإيرادات الكافية
انخفاضات تضرب أسعار السلع اليوم.. تراجع كبير للمكرونة والسكر والدقيق وارتفاع البيض
بسبب فيروس إيبولا.. السعودية تحظر دخول مواطني ثلاثة دول أفريقية
مصطفى قمر : يهمني بعد رحيلي الجمهور يقولوا قدم فن محترم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حالة الطقس غدا الجمعة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا

ظاهرة جوية
ظاهرة جوية
عبد العزيز جمال

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الجمعة 26 يونيو 2027 معتدل الحرارة ورطباً في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع اعتدال الحرارة ورطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء وميل للحرارة على جنوب الصعيد. 

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا

وتشير التوقعات إلى أن البلاد ستتعرض لموجة من الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، خاصة مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وهو ما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة من قبل المواطنين، خاصة في ساعات النهار الحارة.

درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة غدا

جاءت درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة) على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

الوجه البحري: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 31 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

حالة الطقس

الظواهر الجوية المصاحبة للطقس غدا

تتضمن الظواهر الجوية المتوقعة عدة عناصر تؤثر على الأجواء وتستدعي الحذر من قبل المواطنين وقائدي المركبات:

ارتفاع نسب الرطوبة: يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة، مما يجعل الأجواء أكثر حرارة مما هو مسجل في النشرات الجوية.

الشبورة المائية: تتكون من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً بسرعات تتراوح من (30 إلى 35) كم/ساعة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

السحب المنخفضة: تظهر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن الرئيسية

أوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا في عدد من المدن الرئيسية:

القاهرة: العظمى 35، الصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 30، الصغرى 21.

مطروح: العظمى 29، الصغرى 21.

سوهاج: العظمى 39، الصغرى 24.

قنا: العظمى 42، الصغرى 26.

أسوان: العظمى 41، الصغرى 26.

حالة الطقس و درجات الحرارة

نصائح للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة

مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، تقدم هيئة الأرصاد والجهات المعنية مجموعة من النصائح للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الصعيد التي قد تتجاوز 42 درجة مئوية:

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة بين الساعة 12 ظهراً و4 عصراً.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والواسعة لتخفيف الشعور بالحرارة.
  • شرب كميات كافية من الماء والسوائل طوال اليوم لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري.
  • استخدام وسائل الوقاية من أشعة الشمس مثل القبعات والنظارات الشمسية وواقي الشمس.
  • تشغيل التكييف أو المراوح في الأماكن المغلقة مع تهويتها بشكل جيد.
  • تجنب بذل المجهود البدني الشاق في أوقات الظهيرة.
  • متابعة النشرات الجوية اليومية للتعرف على أي تحديثات في حالة الطقس.
الطقس غدا الطقس غدا الجمعة درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة الظواهر الجوية المصاحبة للطقس غدا درجات الحرارة العظمى والصغرى ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

ترشيحاتنا

رام 1500 TRX موديل 2027

شاهد| رام 1500 TRX موديل 2027

سيارات صينية 2026 سيدان

سيارات صينية 2026 سيدان في السوق المصرية

هوندا اكورد موديل 2026

سعر هوندا اكورد 2026 في السعودية

بالصور

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد