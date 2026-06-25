حالة الطقس غدا الجمعة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الجمعة 26 يونيو 2027 معتدل الحرارة ورطباً في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع اعتدال الحرارة ورطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء وميل للحرارة على جنوب الصعيد.



وتشير التوقعات إلى أن البلاد ستتعرض لموجة من الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، خاصة مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الرطبة القادمة من البحر المتوسط، وهو ما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة من قبل المواطنين، خاصة في ساعات النهار الحارة.



درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة غدا

جاءت درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة) على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

الوجه البحري: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 31 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 37 درجة.



الظواهر الجوية المصاحبة للطقس غدا

تتضمن الظواهر الجوية المتوقعة عدة عناصر تؤثر على الأجواء وتستدعي الحذر من قبل المواطنين وقائدي المركبات:

ارتفاع نسب الرطوبة: يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة، مما يجعل الأجواء أكثر حرارة مما هو مسجل في النشرات الجوية.

الشبورة المائية: تتكون من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً بسرعات تتراوح من (30 إلى 35) كم/ساعة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

السحب المنخفضة: تظهر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن الرئيسية

أوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا في عدد من المدن الرئيسية:

القاهرة: العظمى 35، الصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 30، الصغرى 21.

مطروح: العظمى 29، الصغرى 21.

سوهاج: العظمى 39، الصغرى 24.

قنا: العظمى 42، الصغرى 26.

أسوان: العظمى 41، الصغرى 26.



نصائح للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة

مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، تقدم هيئة الأرصاد والجهات المعنية مجموعة من النصائح للتعامل مع الأجواء الحارة والرطبة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في جنوب الصعيد التي قد تتجاوز 42 درجة مئوية: