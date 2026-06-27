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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الكهرباء .. مصطفى بكري يوجه طلبا عاجلا للحكومة

الكهرباء
الكهرباء
البهى عمرو

يتابع جميع المواطنين الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة ووزارة الكهرباء والبترول، في توفر الطاقة الخاصة بتشغيل المحطات الكهربائية حتى لا تحدث أي مشكلات بالكهرباء، أو الاتجاه لـ تخفيف الأحمال.

طالب الإعلامي مصطفى بكري الحكومة بعدم إقرار أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية شهر يوليو المقبل، مؤكدًا أن الأوضاع المعيشية أصبحت شديدة الصعوبة على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

الكهرباء
الكهرباء 

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء لو كانت بسيطة ستشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المواطنين ينتظرون قرارات تراعي الظروف الاجتماعية الصعبة.

العدادات الكودية
الكهرباء 

وأضاف أن الدولة تتحمل فارقًا كبيرًا بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها يقدر بنحو 180 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الأزمة لا تتعلق بالكهرباء فقط، وإنما تمتد إلى الأوضاع المعيشية للمواطنين بشكل عام، مؤكدًا: «الناس عايزة الستر».

واختتم مطالبًا بمراجعة القرارات الاقتصادية الأخيرة في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا.

وقد قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الشبكة القومية للكهرباء نجحت خلال العام الماضي في استيعاب أكبر زيادة في الأحمال في تاريخها، حيث وصلت الأحمال إلى نحو 40 ألف ميجاوات، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الشبكة القومية للكهرباء، وهذا الأمر شكّل تحديًا أمام قطاع الكهرباء، ودفعه إلى العمل خلال الفترة الماضية للاستعداد للزيادة المتوقعة في الأحمال خلال الصيف الحالي، والتي قُدّرت بنحو 7%.

أضاف عبد الغني خلال مداخلة في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، أنه أدى ذلك إلى وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، وخلال العام الماضي فقط تم إنشاء 34 محطة محولات جديدة، وهو رقم غير مسبوق، كما جرى رفع كفاءة وتطوير 40 محطة محولات أخرى، وهو أيضًا رقم قياسي بالنسبة للشبكة القومية للكهرباء، وكل ما تم خلال الفترة الماضية كان الهدف منه دعم الشبكة وتقويتها وزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال خلال فصل الصيف.

وأكد أن صيف 2026 سيكون من دون تخفيف للأحمال، بكل تأكيد، وهذا قرار دولة، وأعلنه رئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة، كما أكده الدكتور محمد عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ولن تكون هناك أي إجراءات لتخفيف الأحمال خلال الصيف الحالي.

وعن تجنب المواطنين القفزات في أسعار فواتير الكهرباء، أوضح: "نتحدث عن زيادة في الأحمال وزيادة في الاستهلاك على مستوى الشبكة بالكامل، وعندما نقسم ذلك على عدد المشتركين، نجد أن السبب الرئيسي ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء لدى معظم المواطنين خلال فصل الصيف".

استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل ملحوظ


وتابع: "لدينا نحو 45 مليون عداد كهرباء على مستوى الجمهورية، وجميعها تسهم في إجمالي الاستهلاك العام، وخلال الصيف يزداد استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل ملحوظ، ما يرفع متوسط استهلاك الفرد للطاقة، ولهذا تنفذ الوزارة مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة".

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