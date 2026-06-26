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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكهرباء : بدء إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
أ ش أ

شارك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مجموعة صاني "SANY" الصينية الاحتفال ببدء إنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح فى مصر، وإقامة مشروع طاقة رياح قدرة 2000 ميجاوات بالجنيه المصري.

وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الجمعة - أن الشركة الصينية قدمت عرضا مفصلا، شمل مجالات العمل والمصانع القائمة داخل الصين وخارجها لتصنيع مهمات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركة والتي سيتم نقلها وتوطينها في مصر.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة SANY للطاقة المتجددة الدكتور لي تشيانغ، والرئيس التنفيذي للأسواق الخارجية ليو يو، والمدير العام للفرع الأفريقي أليكس با - في كلماتهم - إن إطلاق مشروع طاقة الرياح، ومشروع توطين صناعة توربينات الرياح، هو إنجاز يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية، ويجسد التزامنا المشترك بدعم مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

وأكدوا أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعة وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وتزخر بموارد رياح استثنائية تُعد من بين الأفضل عالميًا، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يمنحها مكانة محورية في سلاسل الإمداد والتصنيع والتصدير، مشيرين إلى الرؤية الطموحة للدولة المصرية، وما تتبناه من سياسات واضحة لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تشجع على إطلاق مشروعات نوعية ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

من جانبه، أوضح الوزير - فى كلمته - رؤية الدولة وخطة عمل قطاع الكهرباء لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، والتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، وخفض استخدام الوقود التقليدي مشيرا الى الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها التنفيذية والخطة الزمنية لكل مشروع، مضيفا أن المشروعات يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص فى إطار الاعتماد عليه كشريك نجاح فى هذا المجال، مضيفا أن المشروع لا يقتصر على توفير حلول متقدمة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، بل يمتد ليشمل إنشاء أول مصنع متكامل لتصنيع توربينات الرياح في مصر وأفريقيا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 2 جيجاوات، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز القيمة المضافة، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

وأضاف عصمت أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه في ريادة العمل في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا أهمية التعاون مع الشركات المعنية بنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مجال المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة، وأهمية الدور الذي تلعبه الشركات العالمية ومثمناً جهودها المتواصلة في مشاريع الطاقة المتجددة، موجها بتسريع خطوات التنفيذ، والمضي قدمًا في الدراسات الفنية والتخطيطية، وتقديم أفضل الخبرات والحلول التقنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاستراتيجية ، مؤكدا أن هذا التعاون سيشكل نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي والصناعي في إطار الشراكة المصرية الصينية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.

وزارة الكهرباء لطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت جنيه المصري الصين

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